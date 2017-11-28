Futbolcu Zafer Biryol adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

FETÖ'nün ByLock programını kullandığı iddiasıyla 11 gün önce gözaltına alınan eski milli futbolcu ve gol kralı Zafer Biryol, yurt dışına çıkış yasağı kararı ve haftada bir gün imza vermesi şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa'nın haberine göre; aynı soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan futbolcu Bekir İrtegün, itiraflarda bulunduğu için adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, eski kaleci Ömer Çatkıç ise tutuklanmıştı.

HAFTADA BİR GÜN İMZA VERECEK

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski milli futbolcu ve gol kralı Zafer Biryol, FETÖ üyeliğinden tutuklanması talebiyle sevk edildiği Nöbetçi 8. Sulh Ceza Hakimliği'ndeki sorgusunun ardından tutuksuz yargılamak üzere serbest bırakıldı.

Hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilen Zafer Birol, haftada bir gün de imza verecek.

Zafer Biryol, ByLock kullandığının ortaya çıkması üzerine 17 Kasım'da gözaltına alınmıştı. Biryol, emniyetteki 11 günlük gözaltı süresinin ardından İstanbul Cumhuriyet Savcılığına çıkarıldı.

KANADA'YA YERLEŞMİŞTİ

Futbolu bıraktıktan sonra Kanada'ya yerleşen Biryol, Toronto'da kendisine ait futbol okulu kurdu. 3 Kasım 2015 tarihinde Bandırmaspor teknik direktörlüğüne getirildi. Şubat 2016'da görevinden istifa etti. 7 kez Milli Takım forması giyen Zafer Biryol, Milli Takım'da bir gol attı.

Aynı soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan futbolcu Bekir İrtegün adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, eski kaleci Ömer Çatkıç ise tutuklanmıştı.

ZAFER BİRYOL KİMDİR?



Zafer Biryol, 2 Ekim 1976 tarihinde Rize'de dünyaya geldi. Futbol kariyerine Beşiktaş altyapısında başladı ve ardından Beşiktaş'ta profesyonel oldu. Mersin İdman Yurdu, Edirnespor, Yeni Salihlispor ve Şekerspor'da forma giyen Biryol, Şekerspor forması giyerken attığı 20 golle 2000-2001 sezonunda dikkatleri üzerine çekti. Daha sonrasında Süper Lig'de Göztepe'ye ve Konyaspor'a transfer oldu. Konyaspor formasıyla 2003-2004 sezonunda çıktığı 35 maçta 25 gol atarak gol kralı oldu. Dikkat çeken performansı üzerine 2005-2006 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer oldu. Fenerbahçe'de istenilen beklentiyi verememesi üzerine 2006 yılında Bursaspor'a transfer olan Zafer Biryol, sonrasında da Çaykur Rizespor'a gitti. 2. Lig ekiplerinden Konya Şekerspor, 2009-2010 sezonunda Altay Spor Kulübü'nde forma giyen Zafer Biryol ile anlaştı. 2010 yılından itibaren Konya Şekerspor forması giymeye başladı. Kısa bir süre sonra futbolculuk kariyerini Konya Şekerspor'da noktaladı. Futbolu bıraktıktan sonra Kanada'ya yerleşen Biryol, Toronto'da kendisine ait futbol okulu kurdu. 7 kez Türkiye millî futbol takımında forma giyip bir de gol kaydeden Biryol, ilk millî maçına 18 Şubat 2004'te Danimarka karşısında çıktı. 3 Kasım 2015 tarihinde Bandırmaspor teknik direktörlüğüne getirildi. Şubat 2016'da görevinden istifa etti.

Zafer Biryol