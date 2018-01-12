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Tecrübeli oyuncu yaptığı açıklamada, "Ben daha çok iç sesiyle konuşanlardanım. Futbolda bazen çenenizi kapalı tutmak iyidir, ancak bunu her zaman yapabilen türden biri değilim. Galatasaray'da altı ay oynamadım ve bunun sebebi de Igor Tudor ile yaşadığım problemdi" ifadelerini kullandı.