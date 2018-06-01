DERLEME: HTSPOR.COM
OĞUZ KAĞAN GÜÇTEKİN (MERSİN)
CENGİZ ÜNDER (BALIKESİR)
ARDA TURAN (İSTANBUL)
YUSUF YAZICI - TRABZON
SALİH DURSUN (SAKARYA)
EMRE AKBABA - BİTLİS
VOLKAN ŞEN (BURSA)
BURAK YILMAZ (ANTALYA)
YUSUF ERDOĞAN (ISPARTA)
EMRE MOR (UŞAK)
KAAN AYHAN - TRABZON / IĞDIR
HAKAN ÇALHANOĞLU (BAYBURT)
MUHAMMET DEMİR (TRABZON)
MUSTAFA PEKTEMEK (SAKARYA)
SABRİ SARIOĞLU (SAMSUN)
SEMİH KAYA (İZMİR)
YALÇIN AYHAN (İSTANBUL)
EGEMEN KORKMAZ (BALIKESİR)
AHMET ÇALIK (ANKARA)
MEHMET BATDAL (İZMİR)
OLCAY ŞAHAN (KAYSERİ)
CENK TOSUN (ANKARA/DENİZLİ)
ÖZER HURMACI (TRABZON)
GÖKHAN TÖRE (SAMSUN)
GÖKHAN İNLER (TEKİRDAĞ/SAMSUN)
MEHMET EKİCİ (YOZGAT)
ÖMER TOPRAK (SİVAS)
ÖMER ŞİŞMANOĞLU (KASTAMONU)
TOLGA ZENGİN (ARTVİN)
ATINÇ NUKAN (İSTANBUL)
NECİP UYSAL (İSTANBUL)
CENK GÖNEN (İZMİR)
ERAY İŞCAN (ZONGULDAK)
ŞENER ÖZBAYRAKLI (ARTVİN)
İSMAİL KÖYBAŞI (HATAY)
OZAN TUFAN (BURSA)
MEHMET TOPAL (MALATYA)
HAMİT ALTINTOP (MALATYA)
UMUT BULUT (KAYSERİ)
EMRAH BAŞSAN (KOCAELİ)
OLCAN ADIN (BALIKESİR)
VOLKAN BABACAN (ANTALYA)
GÖKHAN GÖNÜL (SAMSUN)
CANER ERKİN (BALIKESİR)
EMRE BELÖZOĞLU (İSTANBUL)
VOLKAN DEMİREL (İSTANBUL)
SERDAR AZİZ (BURSA)
ALPER POTUK (AFYONKARAHİSAR)
SALİH UÇAN (MUĞLA)
MERT GÜNOK (KARABÜK)
ONUR KIVRAK (MANİSA)
UFUK CEYLAN (İZMİR)
SELÇUK İNAN (HATAY)
SEMİH ŞENTÜRK (İZMİR)
SERDAR KURTULUŞ (BURSA)
HALİL ALTINTOP (MALATYA)
UĞUR UÇAR (İSTANBUL)
HAKAN ARIKAN (KOCAELİ)
MEHMET TOPUZ (YOZGAT)
BEKİR İRTEGÜN (ELAZIĞ)
SERCAN YILDIRIM (BURSA)
HARUN TEKİN (İZMİR)
ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ (İZMİR)
OKAY YOKUŞLU (İZMİR)
ENES ÜNAL (BURSA)
MESUT ÖZİL (ZONGULDAK)
İLKAY GÜNDOĞAN (BALIKESİR)
MEVLÜT ERDİNÇ (YOZGAT)
TOLGAY ARSLAN (ÇORUM)
OĞUZHAN ÖZYAKUP (TRABZON)
NURİ ŞAHİN (KIRŞEHİR)
YASİN ÖZTEKİN (KIRŞEHİR)
HASAN ALİ KALDIRIM (ISPARTA)
AYKUT DEMİR (TRABZON)
BİLAL BAŞACIKOĞLU (TRABZON)
GÖKHAN TÖRE (SAMSUN)
ERSAN ADEM GÜLÜM (SAKARYA)
HAKAN BALTA (EDİRNE)
VELİ KAVLAK (İZMİR)
EMRE CAN (AFYONKARAHİSAR)
YUNUS MALLI (GÜMÜŞHANE)
EREN DERDİYOK (TUNCELİ)
SİNAN GÜMÜŞ (RİZE)
ABDÜLKADİR ÖMÜR (TRABZON)
MEHMET ZEKİ ÇELİK - BURSA
MAHMUT TEKDEMİR - DİYARBAKIR
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.