Zeren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları Altınordu maçında aldıkları 1 puanın önemli olduğunu söyledi. Takımın birçok bölgesinde önemli eksikler bulunduğuna işaret eden Zeren, her oyuncunun adeta iki kişilik mücadele ettiğini anlattı. Altınordu maçında yenik duruma düşmelerine rağmen oyuncularının oyundan hiç kopmadan son dakikaya kadar mücadele verdiğine dikkati çeken Zeren, "Bunun neticesinde beraberlik golünü attık. Burada önemli olan çok koşmak ve mücadele etmek. Eğer bunu yapmamış olsak, şans da bizim yanımızda olmazdı." ifadelerini kullandı. Öncelikli hedeflerinin kümede kalmak olduğunu vurgulayan Coşkun Zeren, şöyle devam etti: "Bunun için de iç saha maçlarından mutlak 3 puan almamız gerekiyor. Deplasmanlardan alacağımız puan veya puanlar bizi play-off'a da götürebilir. İki puan ortalaması üzerinde ligde yolumuza devam ediyoruz. İkinci yarı bu ortalamayı tutturduk diye düşünüyorum. Böyle gidersek öncelikli hedefimize kısa sürede ulaşır, sonra hedefimizde güncelleme yaparak play-off'a yürürüz."
"SAMARAS SAKAT SAKAT OYNADI"
Takımın kadro derinliği olmadığını, bunun için bazı oyuncularının oldukça fedakarlık yaptığını belirten Zeren, "Georgios Samaras sakat sakat oynadı. Ufuk Bulak, 2,5 ay oynamamasına rağmen, kendi pozisyonu dışında mücadele etti. Davy Claude Angan ve Jonathan Ayite son 15 dakika oynamalarına rağmen maçın skorunu değiştirdi. Bundan sonraki maçlarda kazanırız veya mağlup oluruz ama şu bir gerçek, sahada inanılmaz mücadele veren bir takım var. Bunun için çok mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.
"ANKARAGÜCÜ'NÜ YNMEK İÇİN SAHAYA ÇIKACAĞIZ"
Zeren, MKE Ankaragücü ile 20 Şubat Salı günü sahalarında karşılaşacaklarını hatırlatarak, "Ankaragücü bu ligin en iyi kadrosuna sahip. Ligdeki durumları da ortada ama biz de sahamızda çok iyi mücadele ediyoruz. Sahamızdaki son 3 maçı kazanmayı bildik. Ankaragücü'nü de mağlup etmek için sahaya çıkacağız." diye konuştu.
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