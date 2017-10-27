Hangi maç hangi kanalda? İşte haftanın programı

Futbolda Süper Lig ve TFF 1. Lig'de 10. hafta karşılaşmaları yapılacak. TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'e de gruplarda 10. hafta maçlarıyla devam edilecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:
SÜPER LİG
Bugün:
20.00 Kasımpaşa-Göztepe (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan) - beIN SPORTS 1
Yarın:
14.00 Gençlerbirliği-Evkur Yeni Malatyaspor (Ankara 19 Mayıs) - beIN SPORTS 1
16.30 Medipol Başakşehir-Teleset Mobilya Akhisarspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim) - beIN SPORTS 1
19.30 Aytemiz Alanyaspor- Beşiktaş (Bahçeşehir Okulları) - beIN SPORTS 1
29 Ekim Pazar:
14.00 Atiker Konyaspor-Osmanlıspor (Konya Büyükşehir Belediye) - beIN SPORTS 1
14.00 Kardemir Karabükspor-Demir Grup Sivasspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu) - beIN SPORTS 2
16.30 Bursaspor-Antalyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye) - beIN SPORTS 1
19.30 Trabzonspor- Galatasaray (Medical Park) - beIN SPORTS 1
30 Ekim Pazartesi:
20.00 Fenerbahçe-Kayserispor (Ülker) - beIN SPORTS 1
TFF 1.LİG
Bugün:
18.00 Samsunspor-Gaziantepspor (Samsun Yeni 19 Mayıs) - beIN SPORTS MAX 1
Yarın:
13.00 Balıkesirspor Baltok-Adanaspor (Balıkesir Atatürk) - beIN SPORTS MAX 1
19.30 Altınordu-Eskişehirspor (Bornova) - beIN SPORTS MAX 1
29 Ekim Pazar:
13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Denizlispor (Kazım Karabekir) - beIN SPORTS MAX 1
13.00 Gazişehir Gaziantep-Elazığspor (Gaziantep) - beIN SPORTS MAX 2
15.30 Adana Demirspor-Akın Çorap Giresunspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim) - beIN SPORTS MAX 1
15.30 Grandmedical Manisaspor-Ümraniyespor (Manisa 19 Mayıs) - beIN SPORTS MAX 2
30 Ekim Pazartesi:
18.00 Çaykur Rizespor-Boluspor (Çaykur Didi) - beIN SPORTS MAX 1
18.00 MKE Ankaragücü-İstanbulspor (Ankara 19 Mayıs) - beIN SPORTS MAX 2
TFF 1.LİG
KIRMIZI GRUP
29 Ekim Pazar:
13.00 Sivas Belediyespor-Tuzlaspor (Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)
14.00 Amed Sportif Faaliyetler-İnegölspor (Seyrantepe Spor Kompleksi)
14.30 Tokatspor-Menemen Belediyespor (Tokat Gaziosmanpaşa)
14.30 Kastamonuspor 1966-Kocaeli Birlikspor (Gazi)
14.30 Hatayspor-Etimesgut Belediyespor (Antakya Atatürk)
15.00 Sancaktepe Belediyespor-Bucaspor (Maltepe Hasan Polat)
19.00 Afjet Afyonspor-Sarıyer (Afyonkarahisar Yeni Şehir)
19.00 Mersin İdmanyurdu-Bodrum Belediyesi Bodrumspor (Mersin)
30 Ekim Pazartesi:
14.30 Keçiörengücü-Eyüpspor (Ankara Aktepe)
BEYAZ GRUP
Yarın:
15.00 Pendikspor-Niğde Belediyespor (Pendik)
15.00 Nazilli Belediyespor-Silivrispor (Nazilli İlçe)
29 Ekim Pazar:
14.30 Konya Anadolu Selçukspor-Fethiyespor (Konya Büyükşehir Belediyesi Atatürk)
14.30 Zonguldak Kömürspor-BUGSAŞ Spor (Karaelmas Kemal Köksal)
14.30 Gümüşhanespor-Hacettepe (Bayburt Genç Osman)
15.00 Ottocool Karagümrük-SBS İnşaat Kırklarelispor (Vefa)
18.00 Şanlıurfaspor-Bandırmaspor (Şanlıurfa GAP)
19.00 Altay-Sakaryaspor (İzmir Atatürk)
19.00 Kahramanmaraşspor-Karşıyaka (Kahramanmaraş 12 Şubat)
TFF 3.LİG
1.GRUP
Yarın:
14.00 Yomraspor-Çanakkale Dardanel (Yomra İlçe)
15.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Halide Edip Adıvarspor (Mümin Özkasap Spor Tesisleri)
15.00 Orhangazi Belediyespor-Erzin Belediyespor (Yalova Atatürk)
29 Ekim Pazar:
14.00 Batman Petrolspor-Erbaaspor (Batman 16 Mayıs)
14.30 Kozan Belediyespor-Bayburt Grup Özel İdare (İsmet Atlı)
15.00 Bergama Belediyespor-12 Bingölspor (Bergama 14 Eylül)
15.00 Çatalcaspor-Ofspor (Ziya Altınoğlu)
15.00 Kemerspor 2003-Düzcespor (Dr. Fehmi Öncel)
15.00 Bayrampaşa-Yeni Altındağ Belediyespor (Bayrampaşa Çetin Emeç)
2. GRUP
29 Ekim Pazar:
14.00 Pazarspor-Yeşil Bursa (Pazar İlçe)
14.00 Yeni Orduspor-Van Büyükşehir Belediyespor (Ordu 19 Eylül)
14.30 Kayseri Erciyesspor-1461 Trabzon (Kayseri Atatürk Spor Kompleksi)
15.00 Darıca Gençlerbirliği-Turgutluspor (Darıca İlçe)
15.00 Gölcükspor-Tire 1922 (Gölcük)
15.00 Erokspor-Diyarbekirspor (Esenler)
15.00 Ergeme Velimeşespor-Anadolu Bağcılarspor (Lüleburgaz 8 Kasım)
15.00 Muğlaspor-Anagold 24 Erzincanspor (Muğla Atatürk)
30 Ekim Pazartesi:
14.30 Ankara Demirspor-Kırıkhanspor (TCDD Ankara Demirspor)
3.GRUP
Yarın:
14.00 Baysal İnşaat Düzyurtspor-Aydınspor 1923 (Ahmet Suat Özyazıcı)
14.30 Ankara Adliyespor-Sultanbeyli Belediyespor (Ankara OSTİM)
29 Ekim Pazar:
13.30 Kızılcabölükspor-Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor (Kızılcabölük)
14.00 Cizrespor-Arsinspor (Cizre İlçe)
14.00 Elaziz Belediyespor-Tarsus İdmanyurdu (Elazığ Atatürk)
14.30 Çorum Belediyespor-Kocaelispor (Dr. Turhan Kılıççıoğlu)
14.30 Payasspor-Osmaniyespor (Payas İlçe)
15.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Utaş Uşakspor (Avcılar Atatürk)
19.00 Karacabey Birlikspor-Tekirdağspor (Karacabey Mehmet Fehmi Gerçeker)
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