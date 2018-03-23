Futbolseveri ‘scout’a dönüştüren girişim

İngiltere’de 1860’lı yıllarda doğan modern futbol, bugün milyarlarca kişinin severek takip ettiği dünyanın bir numaralı spor dalı konumunda. Dünya nüfusunun yüzde 4’ünün profesyonel olarak oynadığı bu spor, tüm dünyada yarattığı 100 milyar dolarlık ekonomik büyüklük ile de dikkat çekiyor.
Gazete Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, Deloitte Sports Business Group’un raporuna göre, Türk futbol ekonomisi son 5 yılda 6.1 kat büyüdü ve gelirini 2 milyar 430 bin liraya (620 milyon dolar) yükseltti. Sürekli büyüyen pazarı sayesinde her kesimin merceğine giren futbol, girişimcilerin de ilgi gösterdiği bir alan haline geldi. Mayıs 2017’de 3 yerli girişimcinin kurduğu Scoutium isimli bir girişim, futbolseverlerin futbolcularla ilgili görüşlerinin kulüplere ulaşmasını sağlayan bir futbol gözlemciliği platformu olarak hizmet veriyor.
İsmi İngilizce ‘scout’ (yetenek avcısı) kelimesinden gelen girişimin kurucu ortağı ve CEO’su Efe Aydın, yeni yıldızların keşfedilmesini sağlamanın yanı sıra futbolseverlere de gözlemci ve antrenör olma şansı sunduklarını kaydetti. Çalışmalarını İTÜ Çekirdek’te yürüttüklerini belirten Efe Aydın, “Bugüne kadar 4 binin üzerinde kullanıcı ve bine yakın futbolcu, platformumuz ile Aldığı milyon oyuna dahil oldu. Sistemde bulunan hemen her oyuncuya toplamda 20 binin üzerinde değerlendirme yapıldı” dedi.
Küresel bir platform olma amacıyla yurtdışına İngiltere’den açıldıklarını söyleyen Aydın, sırada Almanya, İspanya, Brezilya ve Arjantin’in olduğunu belirtti. Efe Aydın, Scoutium’un aldığı toplam yatırım tutarının da 1 milyon dolara ulaştığının bilgisini paylaştı.
60 KULÜBE OYUNCU ÖNERİYOR
Sistemin işleyişiyle ilgili konuşan Efe Aydın, kullanıcılardan yetenekli buldukları futbolcuların analizlerini belirli formatlarda aldıklarını kaydederek, “Amatör liglerde, altyapılarda, küçük yaş kategorilerinde oynayan futbolcular veya onların kulüpleri ya da aileleri, tescilli kullanıcılarımızı maçlarına çağırıyor.
Futbolcuları canlı olarak analiz ettiriyor ve videolarını çektiriyor. Kulüpler ise, sistem üzerinden futbolcuların analizlerine, videolarına, maaş, bonservis bedeli gibi önemli bilgilerine ulaşabiliyor” dedi.
Aydın, Trabzonspor, Göztepe, Kasımpaşa ve Queens Park Rangers dahil olmak üzere 60’tan fazla yerli ve yabancı kulüple işbirliği içerisinde olduklarını sözlerine ekledi.
KAYITLI 20 GÖZLEMCİSİ VAR
Şu anda İstanbul, Bursa ve İzmir’den 20 gözlemcinin sisteme kayıtlı olduğunu belirten Scoutium CEO’su Efe Aydın, “Herhangi bir kulüp, 23 yaşından küçük, sol ayağını kullanan, bonservisi şu kadarın altında, kafa vuruşu 10 üzerinden 7’den, pası 10 üzerinden 6’dan yüksek bir forvet arıyorum’ dediğinde veri tabanında bu özelliklere uygun tüm futbolculara erişebiliyor” ifadesini kullandı.
GÖZLEMCİYE GELİR SAĞLIYOR
Efe Aydın, “Geliştirdiğimiz puanlama algoritmasıyla başarılı kullanıcılarımızı tespit edebiliyoruz. Bu kullanıcılarımızla online bir mülakat gerçekleştiriyoruz, burada da başarılı olan kullanıcılarımızı tescilliyoruz, yani Scoutium Gözlemcisi oluyorlar” dedi. Gözlemcilerin, kulüp ve futbolcuların açmış olduğu oyuncu ya da takım analizi gibi görevleri tamamlayarak sistemden gelir elde edebildiklerini de aktaran Aydın, “Bu görevleri tamamlayanlar, anlaşmalı kulüplerin dikkatini çekerek Scoutium bünyesinde ve kulüplerde profesyonel birer scout olma fırsatı yakalıyorlar” dedi.
BAŞARISIZLIĞI STAND-UP'LA AKTARDILAR
Güzel hayallerle başladıkları işlerinde iflas bayrağını çeken girişimcilerin hikâyelerini anlattığı “İş Batırdım Geceleri”, dünyayla birlikte Türkiye’de de hızla yayılıyor. Girişimci Banu Güsar, 2012 yılında Meksika’da 5 girişimcinin başlattığı hareketi İzmir’e taşıdı. Etkinlikte, hedeflerini gerçekleştiremeyen girişimciler stand-up formatında hazırlanan sahnede ‘başarısızlık tecrübelerini” aktardı. “İş Batırdım Geceleri”, dünyanın 80 ülkesindeki 252 kentte düzenli olarak organize ediliyor.
KAHVE GİRİŞİMİNE YATIRIM
Taze çekilmiş filtre kahveyi hazırlık ve temizlik yapma ihtiyacı duymadan sunan Kahvegibikahve isimli girişim, İstanbul merkezli uluslararası yatırım ve danışmanlık firması Tarvenn’den 2 milyon TL değerleme ile yatırım aldı. Kahvegibikahve’nin mısır fiberinden ürettiği fiber filtrelerin doğada çözünebildiği kaydedildi. Tarvenn Genel Müdürü Mustafa Kopuk, “Paranın yanında tüm bilgi, tecrübe, network ve operasyonel desteği Kahvegibikahve’nin kullanımına sunduk” diye konuştu.
OTONOM TRAKTÖR VERİMİ YÜZDE 11 ARTIRDI
Bear Flag isimli ABD’li bir girişim, çiftçiler için otonom (sürücüsüz) taktörler geliştiriyor. Sürücüsüz traktörleri ile tarımda süreçleri tamamen otomasyonlaştıran Bear Flag, bu yönetemle çiftçilerin masraflarını yüzde 20’ye yakın azaltmayı hedefliyor. Girişimden yapılan açıklamada, otonom traktörlerin tarlalarda üretim verimini geleneksel tarım yöntemlerine göre yüzde 11 artırdığı kaydedildi. Geliştirdiği traktörler California Eyaleti’nde kullanılmaya başlanan Bear Flag, traktör başına aylık dört bin dolar hizmet ücreti almayı planlıyor.
'YERLİ FINTECH'LERE DAHA ÇOK YATIRIM GEREKLİ'
Londra Borsası (London Stock Exchange) tarafından düzenlenen Fintech Yatırımcı Forumu, 21 Mart Çarşamba günü Londra’da tamamlandı. Kuzey Amerika, İsrail ve Çin merkezli fintech şirketlerinin üst düzey yöneticilerinin katılımcı olarak yer aldığı etkinliğe uluslararası fintech şirketleri davet edildi. Bir gün süren etkinlikte Türkiye’deki fintech ekosistemi üzerine de bir panel yapıldı. Türkiye panelinde İyzico CEO’su Barbaros Özbugutu, Paraşüt CEO’su Sean Yu ve FinTech İstanbul Kurucu Ortağı Prof. Dr. Selim Yazıcı konuşmacı olarak yer aldı.
Panelin moderatörlüğünü ise Londra Borsası Birincil Ürünler Küresel Direktörü ve Turquoise CEO’su Robert Barnes üstlendi. Panelde konuşan İyzico CEO’su Barbaros Özbugutu, “Türkiye’de yeni fintech girişimlerinin kurulması, büyümesi ve fintech’in ödeme alanı dışında başka alanlarda da etkin olabilmesi için önemli yatırımcıların fintech girişimlerini daha fazla desteklemesi gerekiyor” dedi.
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