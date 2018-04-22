Guardiola geçen sene kasım ayında Katalonya'daki siyasi mahkûmları desteklemek için sarı kurdele taktığını söylemişti. Guardiola sanat sever bir teknik direktör ve Barcelona'dan ayrıldıktan sonra vaktinin çoğunu New York'ta galerileri ziyaret ederek geçirdi. Guardiola'nın başarısını onurlandırmak adına, doğduğu kentin takımı CF Santpedor'un sahasına Camp Municipal Josep Guardiola ismi verildi. Ayrıca, belediye meclisi Ekim 2009'da onu "Şehrin favori oğlu" olarak adlandırdı. Almanya'daki kariyerine hazırlanırken, Guardiola'nın New York'dayken bir Alman öğretmenle Almanca çalıştığı konuşuldu. İlk Bayern Münih basın toplantısının bir kısmını Almanca olarak verdi. HT Pazar'dan Mete Aker'in haberi...

Miguel Angel Violan'ın 'Pep Guardiola Oyunu Değiştiren Felsefe' adlı kitabından, Guardiola'nın Katalonya Parlamentosu'nda yaptığı konuşmadan alıntılarsak...

"Ben seçilmiş kişiydim. Başka biri de FC Barcelona teknik direktörlüğüne seçilebilirdi ama ben seçildim. Bu kararı veren kimlerse takdiri de onlar hak ediyor. Aslında söyleyeceğim tek bir şey var; ben işime aşığım. Mesleğime tutkuyla bağlıyım. İnanın bana, işime tapıyorum. Herkesin şunu bilmesini istiyorum. Oynadığımız her maçtan bir veya iki gün önce Can Barça'da inzivaya çekilirim. Kendime ' dışarıdan ışık bile almayan, küçük bir ofis hazırladım. İçinde bir kilim ve çok güzel bir lamba var ve kendimi o ofise kilitliyorum. Kimsenin rol modeli olmak istemiyorum. Sadece mesleğimle uğraşmak istiyorum, çok sevdiğim bir iş ve onu olabildiğince iyi yapmak istiyorum. İnsanların yaptığım işe olan tutkumu fark etmelerini istiyorum. Belki dış görünümümden, belki sesimdeki bir tonlamadan ya da mimiklerimden. İnsanların bu tutkuyu görebilmelerini ve bunun daha da yayılmasını, böylece bir şey miras bırakabilmiş olmayı ve hislerimi yansıtabilmeyi umut ediyorum."

- Şu anda 47 yaşında olan Josep "Pep" Guardiola Sala, 18 Ocak 1971 'de W Santpedor İspanya'da doğdu.

- Kariyerinde defansif orta saha pozisyonunda forma giydi.

- Futbolculuk döneminde İspanya Milli Takımı'nın formasını 47 kez giydi, 5 gol attı

- Boyu 180 cm olan Guardiola, iki ayağını da kullanabilen bir futbolcuydu.

- Kariyerinde A takım seviyesinde toplam 392 maçta oynayan Guardiola'nın 14 golü, 19 asisti var.

- Barcelona C takımında kariyerine başladı, Barcelona B'de de oynadıktan sonra A takımda 11 yıl oynadı ve 263 La Liga maçında 6 gol attı.

- Barcelona'dan sonra Brescia, Roma, tekrar Brescia Al-Ahli ve Dorados takımlarında oynadı.

7

9 sezonluk teknik direktörlük kariyerinde bu sene 7'nci lig şampiyonluğunu yaşadı. La Liga'da Barcelona ile 3, Bundesliga'da Bayern Münih ile 3 şampiyonluğa sahip teknik direktör, Premier Lig'de ilk kez Manchester City ile şampiyonluğa ulaştı.

2008-2009, 2011-2012 İspanya Kupası ile 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 İspanya Süper Kupa'sını kazanmıştı. 2013-2014 ve 2015-2016 sezonlarında Almanya Kupası'nda zafere ulaşmıştı. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı ve UEFA Süper Kupa'yı 2'şer kez Barcelona, birer kez Bayern Münih'le kazandı.

6 saniye

Barcelona'dayken, oyuncularının topu kaybettikten sonra tekrar sahip olma hızını artırmak istedi. Bunu kontra atakları engellemenin ve rakiplerini pozisyondan uzaklaştırmanın bir yolu olarak gördü; çözümü 6 saniyelik kuraldı. Fikir, 6 saniyelik yoğun pres ile topu kazanmaktı.

2

Şampiyonlar Ligi'ni toplam 2 kez kazandı. Bunu, Barcelona ile 2009 ve 2011'de başardı.

"IFFHS Dünyanın En İyi Teknik Direktörü ödülünü 2009 ve 2011'de aldı. 2011'de "FIFA Yılın Menajeri" ödülünü aldı.

37

2009'da ilk kez Şampiyonlar Ligi'ni teknik direktör olarak Barcelona'da kazandığında 37 yaşındaydı. Bu sene yönettiği Manchester City Şampiyonlar Ligi'nde, Çeyrek Final'de Liverpool'a elendi

5

2 kez Barcelona' ve 3 kez Bayern Münih'te olmak üzere 5 yarı final oynadı.

104

Eleme turları hariç, Şampiyonlar Ligi'nde tüm zamanların en çok maça çıkan listesinde 104 maçla 5'inci sırada yer alıyor. Sadece Alex Ferguson, Arsene Wenger, Carlo Ancelotti ve Jose Mourinho onun önünde.

60.2

Guardiola'nın Şampiyonlar Ligi'nde maç kazanma oranı 60.2. Barcelona'dayken 246 maçta toplam kazanma oranı ise 72.35'ti.

Teknik direktörlük yaptığı takımlar

2007-2008 Barcelona B

2008-2012 Barcelona

2013-2016 Bayern Münich

2016- Manchester City

Ne dediler?

F.C. Barcelona Başkanı Sandro Rosell

"Önyargılarından arınmış, elinden geldiği kadar öğretici olmuş bir menajer."

Alex Ferguson

"Futbol hayatımda rakim olan en güçlü takım onunkiydi."

Lionel Messi

"Profesyonel ve kişisel anlamda bana verdiği her şey için tüm kalbimle Pep'e teşekkür etmek istiyorum. Pep hemen işimize muazzam bir gurur, hırs ve açlık aşılamıştı. İlk günden güvenimizi kazanmıştı çünkü işlerin doğru bir şekilde yapıldığını görebiliyorduk ve sonuçların ortaya çıkmasıyla güven artmaya başladı."

Eski İngiltere antrenörü Fabio Capello

"O, soyunma odasında karşılaştığım birçok şey hakkında düşünen birkaç entelektüelden biri. Çoğu elbette futbolla ilgili. Ancak edebiyay ve diğer kültürel şeyler hakkında da öyle."

Eski Barcelona oyuncusu Xavi

"O 1 dakika bilde dinlenmez. İnatçıdır, futbol her şeyidir ve her şeyin içine çok fazla yoğunluk katıyor. Pep'in futbola neredeyse hastalığı var."

Eski Barcelona oyuncusu Zlatan Ibrahimovic

Barca dünyanın en iyi takımıdır. Oraya vardığımda ve oradan ayrıldığımda bunu zaten biliyordum. Guardiola harika bir antrenör, aramızdaki problemler farklıydı."