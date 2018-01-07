Yeni bir enstrüman, şu ana kadarki enstrümanların yapmadığını yapmalı, yeni, güzel ve ilginç bir ses vermeli. Ayrıca zemini alçak, tavanı yüksek olmalı. Yani bir çocuğun çalabileceği kadar kolay ama bir profesyonele yetecek kadar zengin. Ve tabii hızla yaygınlaşabilecek kadar ucuz... 21. yüzyılın fütüristik melodilerini yeni enstrümanlara taşıyan mucitler, işte bu sorulara tek bir seferde doğru yanıtı vermeye çalışıyor. MeselaJan Heinke, dünyanın çello gibi çalabileceğiniz çelik halkalara ihtiyacı olduğuna inanıyor. İcadının adı 'Stahlcello'. Japon sanatçı Yuto Hasebe geyik boynuzlarından 'Deer Calling'i üretti. Ly Yang, iki zitheri yapıştırmış adına da 'Lyharp' demiş, böylece Çin müziğiyle beraber heavy metal parçalarını yorumlayabiliyormuş! 36 telli Doğu Asya enstrümanı 'Salimbaa'yı icat eden Caleb Byerly ise daha ilginç bir insan. Zira Tanrı'nın kendisini bu görev için dünyaya gönderdiğine inanıyor! HT Pazar'dan Arda Aşık'ın haberi...

MÜZİKLE RUHANİ SEYAHAT

Maalesef bu örneklerin hemen hepsi sadece mucitleri tarafından çahnabilen enstrümanlar. Londra Queen Mary Üniversitesi'nde yapılan araştırmada, dijital uygulamalar haricinde 70 örnek incelendi ve sadece 5'inin satılabildiği anlaşıldı. Ancak bazıları halka kendini kabul ettirmeyi başardı denebilir. Singh'in 'Infînitone'u, bu yılki Margaret Guthman Müzikal Enstrüman Yarışması'nı kazandı. Saksofonla büyüyen Subhraag Singh, gitgide ruhani bir karaktere büründükten sonra Hindistan'a taşındı, üstüne üstlük "Tüm müzik" anlamına gelen Sikh adını aldı. Bir de rüyalarında saksofonda hayat veremediği ezgiler duymaya başlayınca, metal bükme, motorları kontrol etme, bilgisayar programlama konularında kendini eğitip 'infinitone'u icat etti.

Singh, bir sürü başarısız deneme sonrası elde edebildiği enstrümanını önce üflüyor. Ardından bir eliyle klavyeye diğeriyle de tablet bilgisayarına dokunuyor. 5 adet kol aşağı yukarı hareket ediyor, motor çalışıyor. Piramitlere, Himalayalar'a ruhani bir yolculuk yaptığını düşünüyor, daha da ötesi "Müzikte hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" diyor.

ŞEF PHARELL WILLIAMS

Müzik dünyasında çığır açmaya niyetli bir diğer isimse Roland Lamb. Kendisi kauçuk bir piyanoyu andıran 'seaboard' ellerinizi üstüne koyduğunuzda notaların sizinle birlikte kaymasını sağlayan şık bir enstrüman. Kurucusu olduğu Roli şirketi ise 140 çalışanı ve 37 milyon sterlinlik girişimiyle yeni enstrüman alanında parmakla gösteriliyor.Doğu Londra'daki eski hah fabrikasındaki ofisleri ve yaratıcı şefleri Pharell Williams'la da oldukça popülerler.

Ancak Guthman ödülü'nün koordinatörü Gil Weinberg, seaboard'u geleceğin enstrümanı ilan etmek için henüz çok erken olduğunu düşünüyor. Weinberg "Sahip olduğumuz enstrümanların binlerce yıllık gelişimin sonucu olduğunu unutmayalım" diyor ve Roli'nin enstrümanlarının başlangıç aşamasında olduğunu ve her bir asra bir enstrüman bırakmanın yeterince iyi olacağını belirtiyor.

FÜTÜRİSTİK ÇALGILAR

Georgia Tech Üniversitesi'nde düzenlenen Margaret Guthman Müzikal Enstrüman Yanşması'nda, dünyanın en yaratıcı enstrümanı için her yıl 10 bin dolar ödül veriliyor. İşte geleceğin enstrümanları:

Yaybahar

Görkem Şen

Kozmik alçak sesler üreten: tamamen akusti bir enstrüman. Zar, yay ve telden oluşuyor.

Ondes Martenot

Suzanne Fanin

1928'de icat edilen uzay sesi veren enstrümanın devamı.

GEPS, Hareket Bazlı Performans Sistemi

Spindler & Robinson

Bir çeşit giyilebilir theremin: Eldiven aracılığıyla, giyenin, el hareketleriyle hiçbir yere temas etmeden elektronik müzik yapmasını sağlıyor.

Magnetic Percussion Tower

Ed Potokar

Sonik oyma, yaylar, mıknatıslar, çelik, meşe, alüminyum ve elektronik motordan yapıldı.

Dulsitar

Judy Piazza

Dulsimer ve sitarın kırması. Yoga ilahileri için dizayn edildi.

Nomis

Jonathan Sparks

Jonathan Sparks'ın sekizgen aleti, döngü tabanlı müzik bestecilerine jestleri ve ışıkları kullanarak sesleri işleyebilme yeteneği sayesinde daha fazla güç vermeyi amaçlıyor.

Holophone

Daniel Iglesia

Holophone, sese göre şekil değiştiren üç boyutlu şekli yansıtıyor.

Sünger

Martin Marier

Sensörleri vasıtasıyla dokunulup sarsıldığında sesi kabolosuz olarak aktarıyor.

SculpTon

Alberto Boem

Canlı performans için bir arayüz.

Turner Winch

D. Turner Matthews

Enstrüman, Matthews'm bitirme projesi için yaptığı üç telli çalgıları içeriyor.

Tine Organ

Matthew Steinke

MIDI yönetimli akustik organ, borulu orgun gücünü taklit edebiliyor.

Seaboard

AKAI EWI4000s Wind Instrument

E-Flüt ya da E-Klarnet diyebiliriz.

v-Pipes-Uilleann

Sipariş üzerine hazırlanan elektronik gaydaların, parmak delikleri için sensörleri bulunuyor.