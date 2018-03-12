Fuzul Yapı TEM Avrasya'yı MIPIM'de tanıtacak

Fuzul Yapı’nın TOKİ ile hasılat paylaşım modeliyle Gaziosmanpaşa’nın TEM tarafında geliştirdiği TEM Avrasya projesi, 13-16 Mart tarihlerinde Fransa’nın Cannes şehrinde düzenlenecek olan Mipim 2018 Uluslararası Gayrimenkul, Emlak ve Yatırım Fuarı’nda yer alacak Türkiye çadırında tanıtılacak.

Fuzul Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Akbal, İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) organizasyonuyla fuar alanında kurulan çadırda, Türkiye’nin marka şehirleri ve marka projelerinin yer alacağını ve hep birlikte yabancı yatırımcıları Türkiye’ye davet edeceklerini söyledi. Türkiye Çadırı’nın en önemli işlevlerinden birinin ülkemizi tanıtmak olduğunu dile getiren Akbal, “Türkiye'nin MIPIM 2018'de bin 600 metrekarede 250 kuruluş ve 700'e yakın kişi ile temsil edilmesi bekleniyor. Biz de fuarda bir taraftan projelerimizi tanıtacağız, diğer taraftan Türk vatandaşı olabilme potansiyeline sahip yabancı yatırımcılara, ülkemizdeki yatırım avantajlarını anlatacağız’’ dedi.

612 daireden oluşan TEM Avrasya’nın kısa sürede yüzde 50’den fazlasının sahiplerini bulduğunu vurgulayan Akbal, ‘’Projemizi tanıtırken, ’Biz ne sadece Avrupalıyız, ne de sadece Asyalıyız. Biz daha fazlasıyız’ diyoruz. Bu mesajımızı Avrupa’nın önemli bir merkezinde ziyaretçilerimize de vereceğiz. " dedi

TEM Avrasya’nın yanı sıra bugüne kadar başta Başakşehir olmak üzere İstanbul’un değerli semtlerinde geliştirdikleri projeleri fuar alanındaki dijital platformda anlatacaklarını kaydeden Akbal, “Profesyonel fuar ziyaretçileri, özellikle İstanbul’la ilgili merak ettiği bir konuya bu fuarda cevap bulacak. Fuzul Yapı olarak İstanbul’un farklı lokasyonlarında geliştirdiğimiz projelerle ilgili çalışmalarımız hız kesmeden devam ederken, MIPIM 2018’ in bizlere yeni fırsatlar sunacağına inanıyoruz” dedi.