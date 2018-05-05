Fylkir - KA Akureyri maç önü

İzlanda Urvalsdeild heyecanı devam ediyor. Fylkir, 06 Mayıs 2018 Pazar günü KA Akureyri takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 20:00. Ev sahibi Fylkir, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. KA Akureyri, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 589 kodlu maçı oynayanlar; Fylkir galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, KA Akureyri galibiyet oranı 0.00.

Fylkir son hafta oynanan KA Akureyri maçında 4-2 kazandı.

KA Akureyri ise Fylkir maçında 4-2 yenildi.

KA Akureyri, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda KA Akureyri 2 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.