Fylkir - Keflavik maçı istatistikleri

İzlanda Urvalsdeild heyecanı devam ediyor. Fylkir, 08 Haziran 2018 Cuma günü Keflavik takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 22:15. 8 puanlı Fylkir 10. sırada bulunuyor, Keflavik 3 puana sahip ve 12. sırada. Fylkir, son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Keflavik, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 168. İddaa'da Fylkir kazanır 1.80, berabere biter 3.10, Keflavik kazanır 3.10 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Fylkir önceki hafta IR Reykjavik mücadelesinde 2-1 kazandı.

Keflavik ise Handknattleiksfelag maçında 2-1 yenildi.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Fylkir, 4 gol attı ve 2 gol yedi.

Keflavik ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Keflavik, 4 gol atarken 5 gol yedi.