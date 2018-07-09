Fylkir - Vikingur Reykjavik maçı ne zaman?

İzlanda Urvalsdeild heyecanı devam ediyor. Fylkir, 09 Temmuz 2018 Pazartesi günü Vikingur Reykjavik takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 22:15. Maç öncesi Fylkir 11 puanla 11. sırada, Vikingur Reykjavik 12 puanla 9. sırada bulunuyor. Fylkir, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Vikingur Reykjavik, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 451. İddaa'da Fylkir kazanır 2.00, berabere biter 3.20, Vikingur Reykjavik kazanır 2.60 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Fylkir önceki hafta KR Reykjavik mücadelesinde 3-0 yenildi.

Vikingur Reykjavik ise Throttur Reykjavik karşılaşmasında 1-2 kazandı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Fylkir, 6 gol attı ve 2 gol yedi.

Vikingur Reykjavik, dış sahada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Vikingur Reykjavik 5 kez gol sevinci yaşadı, 10 kez topu ağlarında gördü.