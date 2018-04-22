G7 ülkeleri bakanları, G7 dönem başkanlığını üstlenen Kanada'da Toronto'da Kore yarımadası, Suriye ve Venezuela'daki gelişmeleri ele almak üzere birararaya geldi. Toplantıda Rusya'nın Suriye konusundaki etkinlii üzerinde atılabilecek adımlar da gündem başlıklarından biriydi.Yetkililer yeni yaptırımların görüşülmeyeceğini belirtti.

Dışişleri bakanlarının biraraya geldiği toplantıda Kanada ile Japonya askeri işbirliği anlaşmasına imza attı.

İki gün boyunca Toronto'da görüşmeler gerçekleştirecek olan G7 bakanları, Haziran başında Kanada'da gerçekleşecek G7 liderleri zirvesinin gündemini de değerlendirecek. Terörizm ve siber güvenlik ana başlıklar arasında yer alıyor.

G7 ABD, İngiltere, Kanada, Fransa, İtalya, Japonya ve Almanya'dan oluşuyor. Toplantılar Pazartesi günü de sürecek.

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