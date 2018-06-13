G7 fotoğrafının hikayesini Trump anlattı!

Kanada'da yapılan G7 liderler zirvesinden sonra Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Instagram hesabından paylaştığı ve tüm liderleri bir masa etrafında gösteren fotoğraf geniş yankı uyandırmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Kim Jong Un ile buluşmak için gittiği Singapur'da o karenin hikayesini anlattı.

Singapur'da sorulan bir soru üzerine gazetecilere açıklama yapan Trump, "Toplantıyı bitirmiştik. Herkes gerçekten mutluydu. Bir şeyler imzalamayı kabul etmiştim. Bazı değişiklikler talep ettim ve bunlar yapıldı. Evrak bekliyorduk. Çünkü talep ettiğim değişiklikler yapıldıktan sonra son halini görmek istiyordum. Dostça gözükmediğinin farkındayım. Aslında tüm grup alakasız bir şey hakkında konuşuyorduk. Çok dostçaydı." ifadelerini kullandı.

Trump, Merkel ile ilişkilerinin de çok iyi olduğunun altını çizdi.

G7 sonrasında Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile yaşadığı polemiğe ilişkin de konuşan Trump, "Oradan ayrıldım ve her şey dostçaydı. Uçağa bindim. Justin muhtemelen Air Force One'da 20'ye yakın televizyon olduğunu bilmiyor. Televizyonu gördüm, ABD tarafından nasıl itilip kakıldığı anlatıyordu. 'İtip kakmak? Sadece el sıkıştık' dedim. Çok dostçaydı" ifadelerini kullandı.

G7 zirvesinin başarısızlıkla sonuçlandığı yorumlarını reddeden Donald Trump, zirvenin iyi geçtiğini belirtse de Kanada'nın Justin Trudeau'nun yorumlarından dolayı çok para kaybedeceğini sözlerine ekledi.

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