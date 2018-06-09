G7 Zirvesi'nde çatlak: Trump ve diğerleri

- Getty Images Liderler zirvede çekilen aile fotoğrafında gülümsese de hava gergindi.

Kanada'da yapılan ve bugün sona erecek olan iki günlük G7 Zirvesi'ne, ABD ile diğer ülkeler arasındaki ticari anlaşmazlıklar damga vurdu.

G7 üyesi altı ülke, Amerika'yı çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği yeni gümrük vergilerinden dolayı eleştiriyor.

ABD'nin de dahil olduğu dünyanın en büyük ekonomilerine sahip gelişmiş yedi ülkeden oluşan G7 grubu üyesi altı ülkenin maliye bakanları, liderler zirvesi öncesi yapılan toplantıda Washington'a yeni vergilerin çekilmesi çağrısı yapmıştı.

Kanada'nın Quebec eyaletindeki liderler zirvesinde bu konuya dair bir ilerleme yaşanamadı.

ABD'nin 1 Haziran'da Avrupa Birliği, Kanada ve Meksika'dan ithal edilen çeliğe yüzde 25 ve alüminyuma yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulamasını yürürlüğe sokması, özellikle Avrupa ile ABD arasında ticaret savaşları başlaması endişesini doğurmuştu.

AB bu adıma karşılık olarak bazı ABD mallarına ek gümrük vergisi getirdi.

Tek anlaşmazlık konusu ticaret değil

Zirvede ABD ile diğer ülkeler arasında ticaret dışında anlaşmazlık yaşanan başka konular da var. İklim değişikliği, İran ve İsrail-Filistin sorunu bunlara örnek.

Zirvenin alışılagelmişin aksine, ortak bir bildiri yayınlanmadan sonlanabileceğine dair söylentiler var.

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yapacağı tarihi görüşme nedeniyle zirveden erken ayrılıp Singapur'a hareket edecek.

G7 ülkeleri Kanada, ABD, İtalya, Almanya, Fransa, İngiltere ve Japonya'dan oluşuyor.

Çatlaklar ticaretten derin

James Robbins, BBC Diplomasi Muhabiri, Quebec

Zirve çok olumsuz bir havada başladı ve ortak bildiri olmadan sonuçlanması muhtemel.

Trump ile diğer liderler arasındaki anlaşmazlıklar, ticaretin de çok ötesinde - iklim değişikliği, İran ile ilişkiler ve İsrail-Filistin sorunu bunlar arasında.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, sahte bir birlik mesajı vermektense farklılıkları net olarak ortaya koymanın daha faydalı olabileceğini savunanlardan. Merkel bunun 'herşey yolundaymış gibi davranmaktan daha samimi' olduğunu belirtti.

Diğer liderler ise hâlâ bir fikir birliği sağlanabileceğine inanıyor. Trump da umutlu olduğunu söylüyor ancak Trump'ın zirvede izole edildiği şüphe götürmez bir durum.

G7 üyesi altı ülkeden ABD'ye: Birkaç gün içinde ticaret savaşı başlayabilir

Çin'den ABD'ye 3 milyar dolarlık gümrük vergisi tehdidi

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER