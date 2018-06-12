Alman Hükümeti Sözcüsü Steffen Seibert’in Twitter hesabından paylaştığı bu fotoğraf, skandal G7 Zirvesi’nin özeti olarak kabul edildi. Merkel’in fotoğrafçısı tarafından Alman liderin özenle merkeze oturtulduğu bu kare Alman basınında, “Merkel bakışlarıyla Trump’ı koltuğuna çiviledi’ yorumuyla yer aldı. Ancak diğer G7 ülke liderlerinin fotoğrafçıları da Almanlardan geri kalmadı. Görsel öğelerin okuyucu algısı üzerindeki etkisine yönelik adeta ders niteliğindeki karelerde her ülke fotoğrafçısı kendi liderini öne çıkarmak için elinden geleni yaptı.

ALMANYA:

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in sözcüsünün yayımladığı bu fotoğrafta güçlü Merkel vurgusu öne çıktı.

ABD:

Aynı kareyi farklı açıdan yayımlayan Beyaz Saray sözcüsü ise ABD Başkanı Donald Trump’ı oturduğu yerden diğer liderlere hâkim pozisyonda gösterdi.

FRANSA:

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un fotoğrafçısının çektiği karede ise Fransız lider hararetli bir şekilde diğer liderlere hitap ediyor.

İTALYA:

G7’ye yeni katılan İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ise İtalyan basını tarafından elinde belgelerle ayakta liderlere hitap eder şekilde görüntülendi.

KANADA:

Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun fotoğrafçısı ise genç lideri ev sahibi sıfatıyla tüm liderlerin üzerinde ortama hâkim olarak görüntüledi.