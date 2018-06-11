G7 zirvesindeki tarihi fotoğrafta kim kimdir?

Kanada'da düzenlenen G7 zirvesine, ABD ve diğer ülkeler arasındaki, özellikle ticaret konusundaki yaklaşım farklılarının neden olduğu gerilim damgasını vurdu.
Zirvede çekilen ve merkezinde Almanya Başbakanı Angela Merkel'in bulunduğu bir fotoğraf, G7'nin ruhunu yansıtması açısından önemli bulunuyor.
Peki, Merkel'in resmi Instagram hesabından paylaşılan fotoğraftaki isimler kimler?
1. Donald Trump, ABD Başkanı
Trump, yakın dönemlerde yaptığı gümrük vergisi açıklamasıyla ABD'nin müttefikleri Avrupa Birliği, Meksika ve Kanada'yı son derece şaşırttı. Buna göre Trump, bu ülkelerden çelik ihracatına yüzde 25, alüminyum ihracatına ise yüzde 10 gümrük vergisi getirdi. Bütün ülkeler misilleme tehdidinde bulundu ve bu gerilim G7 zirvesine de damgasını vurdu. Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Singapur'da yapacağı görüşme için Kanada'dan erken ayrıldı.
2. John Bolton, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı
John Bolton üç ay önce Başkan Trump tarafından ulusal güvenlik danışmanlığı görevine atandı. Bolton, kısa süredir bu görevde olmasına rağmen etkisini hissettirdi. Trump'ın gümrük vergilerini meşrulaştırmak için kullandığı en önemli argümanlardan biri "ulusal güvenlik" oldu. Bolton bu görüşü çok güçlü bir şekilde destekliyor.
3. Kazuyuki Yamazaki, Japonya Dışişleri Bakan Yardımcısı
Yamazaki bu göreve Temmuz 2017'de atandı. Japonya'nın geçtiğimiz haftalarda gerçekleştidiği Pakistan ziyaretinde ülkesinin heyetinin başında bulundu. Ayrıca, serbest ticaret anlaşması arayışları kapsamında Japonya, Çin ve Güney Kore arasındaki görüşmelerde yer aldı.
4. Şinzo Abe, Japonya Başbakanı
ABD'nin gümrük vergilerine karşı misillemede bulunması için Abe'ye yoğun baskı yapılıyor. Bu, onu zor bir durumda bırakıyor. Zira Abe, Trump'la yakın bir ilişki kurabilmek için bugüne dek yoğun çaba harcadı. Bu kapsamda iki lider, Trump'ın seçilmesinden sonra en az 10 kez görüştü.
5. Yasutoşi Nişimura, Japonya Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı
Japon milletvekili, daha önce Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanlığı'nda görev yapıyordu.
6. Angela Merkel, Almanya Başbakanı
Merkel, zirvedeki anlaşmazlıkların çözümü için çaba sarf eden isimlerin önde gelenlerinden biri oldu. Aslında bu fotoğraf da bu durumu açıklıyor. Merkel Cuma günü, ABD ve müttefikleri arasındaki sorunların çözümü için bir mekanizma kurulması önerisinde bulundu. Zirvede, Trump'la ilişkisinin nasıl olduğunu soran gazetecilere yanıt olarak, ABD Başkanı ile her konuda anlaşamadıklarını ancak konuşabildiklerini söyledi.
7. Emmanuel Macron, Fransa Cumhurbaşkanı
Fransa lideri, zirvenin başlamasına saatler kala Twitter'da Trump'la gümrük vergileri konusunda atıştı. Bu durum, iki lider arasındaki sıcak ilişkinin sona erdiği yorumlarına neden oldu. Buna karşın liderler, zirvede iyi anlaştıkları yönünde bir görüntü çizdi. Macron'un ekibi, Trump'la görüşmelerin "samimi ve çetin geçtiğini" söyledi.
8. Larry Kudlow, ABD Ulusal Ekonomi Konseyi Başkanı
Trump'ın bir numaralı ekonomi danışmanı, ABD Başkanı'nın gümrük vergileriyle ilgili kararını savundu. Kudlow, Trump'ın derinleşen ticaret çatışmalarından sorumlu tutulamayacağını söylüyor. Kudlow ayrıca, Trump'ın G7 ülkeleri arasındaki tüm gümrük vergilerini kaldırma çağrısının "ekonomik büyümeyi teşvik etmenin en iyi yolu olduğunu" savunuyor.
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