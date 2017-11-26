Gabar'daki nefes kesen operasyondan kareler!

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Gemi Tepe Üs Bölgesi Komutanı Piyade Yüzbaşı Kıvanç Köseoğlu, ''Bulunduğumuz yer, Gabar Dağ bloğunun hemen kuzeyinde yer alan Gemi Tepe Üs Bölgesi'dir. Bölüğümüzün vazifesi, hareketlerini tespit etmek, yol güzergahlarını kontrol etmek maksadıyla keşif, gözetleme, pusu dinleme faaliyetleriyle teröristleri aramak, bulmak ve yok etmektir. Üs bölgemiz, termal kameralar, gece görüş vasıtaları, drone kameralar, makineli tüfekler, görmeyerek ateş destek vasıtaları ve zırhlı araçlarla donatılmıştır; fakat muhaberedeki en önemli unsur, eğitilmiş insan olması prensibiyle bizim de en büyük güvencemiz eğitilmiş, gözü pek, kahraman Türk askeridir. Türk milleti, şehit ailelerimiz, annelerimiz ve babalarımız, rahat uyusunlar. Bizler, burada görev yaptığımız sürece hiçbir teröriste göz açtırmayacağız'' diye konuştu.