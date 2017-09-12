Gabriel Torje, Christoph Daum'u eleştirdi

Romanya Futbol Federasyonu tarafından görevine son verilmesi için çalışmalar başlatılan Christoph Daum hakkında ilginç iddialar ortaya atıldı. Kardemir Karabükspor forması giyen Gabriel Torje, Alman teknik adam hakkında Romanya basınına ağır suçlamalarda bulundu.



Alman teknik adamın kimsenin fikrine saygı duymadığını belirten Torje " Daum, konuşan, fikrini söyleyen futbolcu istemiyordu. Onun için herşeye evet diyen futbolcu makbuldü. Soyunma odasında kimse konuşamıyordu, ölüm sessizliği vardı" dedi.



Gabriel Torje'nin en ilginç suçlaması ise Daum'un takım otobüsünü futbolculara ittirmesi oldu. Torje, Alman teknik adamın önce 5 oyuncuya daha sonra tüm takıma otobüsü ittirdiğini belirtirken, Alman teknik adamın böyle bir hareketi yapma nedeni olarak; ekip halinde hareket edildiği takdirde futbolcuların imkansızı da başarabileceklerini göstermek olduğunu söylediği ifade edildi.





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