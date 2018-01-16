Süper Lig’in ikinci yarısına Antalya’da yaptığı kampla hazırlanan Galatasaray, buradaki ikinci hazırlık maçında 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Tuzlaspor’u 5-0 mağlup etti. Mücadeleye Muslera, Mariano, Maicon, Denayer, Hakan, Selçuk, Ndiaye, Tolga, Sinan, Rodrigues ve Gomis ilk 11’yle başlayan Cimbom ilk yarıda rakibini sahadan sildi. 1’de Gomis’le öne geçen Sarı-Kırmızılılar, devre sonuna kadar ayağını gazdan çekmezken 8’de Selçuk, 10 ve 12’de Rodrigues, 40’ta da Denayer’le skoru 5-0’a getirdi. Teknik direktör Fatih Terim, ikinci yarıda yedekleri sahaya sürerken başka gol olmadı ve karşılaşma 5-0 sona erdi.

GADDAR FEGHOULI'YE TERİM AYARI!



Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; Galatasaray'da oyuna ikinci yarıda dahil olan Sofiane Feghouli, 73. dakikada skandal bir harekette bulundu. Orta sahada topu kaptıran Cezayirli futbolcu, hırsla rakibinin arkasından koşup rakip oyuncuya sert bir tekme savurdu. Bu faulün ardından saha için kısa süreliğine karışırken maçın hakemi sarı kart göstermekle yetindi. Ancak Sarı-Kırmızılı takımın hocası Fatih Terim, bu hareketin ardından Feghouli’yi hemen kenara alırken yerine Eren Derdiyok’u sahaya sürdü.

Sofiane Feghouli Galatasaray

galatasaray

Sofiane Feghouli

Sofiane Feghouli tuzlaspor