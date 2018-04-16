Fatsa’ya 10 kilometre mesafede yer alan Gaga Gölü, baharın gelmesiyle birlikte doğaseverlerin ve fotoğrafçıların ilgisini çekiyor.

İHA'nın haberine göre Sefaköy sınırları içinde bulunan Gaga Gölü ile ilgili bilgiler veren mahalle muhtarı Yusuf Kaynar, “Göle asfalt yolla ulaşım sağlanıyor. 60 dekarlık bir alanı kaplayan Gaga Gölü, Bolaman Irmağı ile batısındaki Yassıtaş mevkisi arasında yaklaşık 6 km’lik bir alanı etkileyen heyelan sonucu, yapıyı oluşturan yüzeyde oluşmuştur.

Gölün derinliği 10-15 metre arasında değişiyor. Gölün ortasında küçük bir adacık bulunuyor. Fındık bahçelerinin arasında, yeşillikler içindeki göl, birçok bitki ve hayvan türünü barındırıyor. Göl 1. ve 3. derece doğal sit alanı olarak koruma altına alındığını biliyoruz. Gölü besleyen büyük bir akarsu yok. Dip kaynakları, yüzeysel akış ve göl alanına düşen yağışlarla besleniyor” diye konuştu.

Gaga Gölü’ne özellikle doğasever ve fotoğrafçıların büyük ilgi gösterdiğini söyleyen Kaynar, “Fatsalılar olarak gölümüze sahip çıkıyoruz” şeklinde konuştu.

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