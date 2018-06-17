GAIS - Degerfors maçı öncesi rakamlar

İsveç Superettan maçında GAIS ile Degerfors, 18 Haziran 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 20:00. GAIS 16 puana sahip olarak 9. sırada yer alırken Degerfors 18 puanda ve 7. sırada. GAIS, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Degerfors son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 274. İddaa'da GAIS kazanır 2.00, berabere biter 2.90, Degerfors kazanır 2.80 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

GAIS son haftadaki Varbergs BoIS FC müsabasında 3-0 kazandı.

Degerfors ise Syrianska FC maçında 3-1 kazandı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alan GAIS, 8 gol attı ve 9 gol yedi.

Degerfors ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Degerfors, 10 gol atarken 12 gol yedi.