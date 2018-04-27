GAIS - Gefle karşılaşma önü

GAIS ve Gefle, 27 Nisan 2018 Cuma günü İsveç Superettan maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 20:00. GAIS 7 puana sahip olarak 7. sırada yer alırken Gefle 6 puanda ve 9. sırada. Ev sahibi GAIS, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Gefle, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 182. İddaa'da GAIS kazanır 1.45, berabere biter 3.40, Gefle kazanır 4.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

GAIS önceki hafta Varbergs BoIS FC mücadelesinde 3-0 kazandı.

Gefle ise Brommapojkarna karşılaşmasında 4-1 yenildi.

GAIS, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 3 gol yedi.

Gefle, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Gefle, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.