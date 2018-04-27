GAIS - Gefle karşılaşma önü

İsveç Superettan maçında GAIS ile Gefle, 27 Nisan 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 20:00. GAIS 7 puana sahip olarak 7. sırada yer alırken Gefle 6 puanda ve 9. sırada. Ev sahibi GAIS, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Gefle son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 182 kodlu maçta; İddaa oynayanlar GAIS kazanırsa 1.55, beraberlik çıkarsa 3.30, Gefle sahadan galip ayrılırsa 4.00 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.75, üst oranı 1.60. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

GAIS son hafta oynanan Varbergs BoIS FC maçında 3-0 kazandı.

Gefle ise Brommapojkarna maçında 4-1 yenildi.

GAIS, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. GAIS, kendi sahasında 2 gol attı, 3 gol yedi.

Gefle ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Gefle, 4 gol atarken 4 gol yedi.