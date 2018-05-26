GAIS - IK Frej Taby rakamlar

GAIS ve IK Frej Taby, 27 Mayıs 2018 Pazar günü İsveç Superettan maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 18:30. 11 puanlı GAIS 8. sırada bulunuyor, IK Frej Taby 5 puana sahip ve 15. sırada. Ev sahibi GAIS, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. IK Frej Taby son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 281 kodlu maçı oynayanlar; GAIS galibiyet oranı 1.35, beraberlik oranı 4.00, IK Frej Taby galibiyet oranı 5.00. Alt oranı 1.95, üst oranı 1.45. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

GAIS son hafta oynanan Varbergs BoIS FC maçında 3-0 kazandı.

IK Frej Taby ise Falkenbergs FF maçında 3-1 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan GAIS, 2 gol attı ve 4 gol yedi.

IK Frej Taby ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. IK Frej Taby, 2 gol atarken 6 gol yedi.