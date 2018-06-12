GAIS - Örgryte maçı ne zaman?

GAIS ve Örgryte, 12 Haziran 2018 Salı günü İsveç Superettan maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 20:00. 15 puanlı GAIS 8. sırada bulunuyor, Örgryte 23 puana sahip ve 4. sırada. GAIS, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Örgryte, son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 414 kodlu maçı oynayanlar; GAIS galibiyet oranı 2.70, beraberlik oranı 2.80, Örgryte galibiyet oranı 2.10. Alt oranı 1.55, üst oranı 1.80. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

GAIS son haftadaki Varbergs BoIS FC müsabasında 3-0 kazandı.

Örgryte ise IFK Varnamo karşılaşmasında 2-1 yenildi.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan GAIS, 4 gol attı ve 5 gol yedi.

Örgryte, dış sahada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Örgryte 9 kez gol sevinci yaşadı, 8 kez topu ağlarında gördü.