GAIS - Vasby United maçı heyecanı

GAIS ve Vasby United, 18 Mayıs 2018 Cuma günü İsveç Superettan maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 20:00. 8 puanlı GAIS 12. sırada bulunuyor, Vasby United 14 puana sahip ve 3. sırada. Ev sahibi GAIS, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Vasby United, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 129 kodlu maçı oynayanlar; GAIS galibiyet oranı 2.10, beraberlik oranı 2.90, Vasby United galibiyet oranı 2.60. Alt oranı 1.65, üst oranı 1.70. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

GAIS son haftadaki Syrianska FC müsabasında 1-0 yenildi.

Vasby United, Halmstads karşılaşmaında 0-2 kazandı.

GAIS, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. GAIS, kendi sahasında 2 gol attı, 3 gol yedi.

Vasby United ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Vasby United, 4 gol atarken 2 gol yedi.