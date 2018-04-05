Samanyolu Galaksisi'nin merkezinde pek çok kara delik olduğu tahmin ediliyordu ve hatta geçtiğimiz sene bu bölgede büyük bir kara delik keşfedilmişti. New York'taki Columbia Üniversitesi'nden astrofizikçi Charles Hailey ve meslektaşları, NASA'nın Chandra X-ray teleskopundan elde ettikleri sonuçları analiz etmek için arşiv verilerini kullandılar.

Yapılan çalışmada ortaya, bilim insanlarının uzun yıllardır tahminlerini destekler nitelikte bir sonuç çıktı. Analiz sonucu ortaya çıkan verilere ışığında, galaksimizin merkezinde sayıları onları bulan miktarda kara delik keşfedildi.

Hailey ve beraberinde görev alan astrofizikçiler grubu, elde ettikleri verileri araştırmaya devam edeceklerini ve bu şekilde, galaksinin merkezinde çok daha fazla kara delik olduğunun ispatlanacağını belirttiler.