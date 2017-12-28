Galatasaray Futbol Takımı, 2017 yılını kupasız tamamlıyor.
Sarı-kırmızılı ekip, 2017'de mücadele ettiği kulvarlarda mutlu sona ulaşamazken 2011'den sonra ilk kez bir yılı kupasız geride bırakıyor.
2016-2017 sezonunda Süper Lig'i 4. sırada bitiren, Ziraat Türkiye Kupası'na ise son 16 turunda veda eden Galatasaray, bu sonuçlar sonrası Turkcell Süper Kupa'da oynama şansını da yitirerek yerel organizasyonların hiçbirinde varlık gösteremedi.
2012 ile 2016 yılları arasında, Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa'da verilen toplam 15 şampiyonluk kupasının 10'unu müzesine götürme başarısı gösteren Galatasaray, 2017 senesini boş geçti.
Sarı-kırmızılı futbol takımının son 6 yılda mücadele ettiği kulvarlarda kazandığı şampiyonluk kupaları şöyle:
|Yıl
|Süper Lig
|Türkiye Kupası
|TFF Süper Kupa
|2017
|-
|-
|-
|2016
|-
|1
|1
|2015
|1
|1
|1
|2014
|-
|1
|-
|2013
|1
|-
|1
|2012
|1
|-
|1
AVRUPA'DA HAYAL KIRIKLIĞI
Türkiye'nin Avrupa kupalarındaki en başarılı futbol takımı olan Galatasaray'ın, bu kulvarda 2017 yılı performansı da hayal kırıklığına neden oldu.
Mali sorunlar nedeniyle 2016-2017 sezonunda Avrupa kupalarından men edilen sarı-kırmızılı takım, 2017 yılının ilk bölümünde uluslararası maç yapamadı.
Süper Lig'i 4. sırada tamamlaması nedeniyle 2017-2018 sezonuna UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundan itibaren dahil olma şansı bulan Galatasaray, İsveç temsilcisi Östersunds'a elenerek beklentileri karşılayamadı.
3 TEKNİK ADAM GÖREV YAPTI
Galatasaray Futbol Takımı, 2017 yılı içinde çıktığı müsabakalarda 3 ayrı teknik adam yönetiminde mücadele verdi.
Jan Olde Riekerink idaresinde 2017 yılına giren sarı-kırmızılı takımda Hollandalı teknik adamla 14 Şubat'ta yollar ayrıldı.
Riekerink'in ardından göreve getirilen Igor Tudor 2016-2017 sezonunu tamamlarken, 2017-2018 sezonunun ilk 16 haftasında da görev yaptı ve 18 Aralık Pazartesi günü koltuğunu kaybederek bu yıl içinde gönderilen ikinci teknik direktör oldu.
Tudor sonrası ise Fatih Terim ile anlaşma sağlayan sarı-kırmızılı yönetim, tecrübeli teknik adamın Galatasaray'daki 4. dönemine başlamasını sağladı.
BÜYÜK MAÇ KAZANAMADI
Galatasaray Futbol Takımı'nın 2017'de güçlü rakiplerine karşı ligde maç kazanamaması dikkati çekti.
Beşiktaş, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor'a karşı 2017 yılında 8 lig maçı oynayan sarı-kırmızılı ekip, 7 mağlubiyet ve 1 beraberlikle kötü bir performans ortaya koydu.
Bu karşılaşmalarda rakip ağları 2 kez havalandırabilen Galatasaray, kalesinde ise 18 gole engel olamadı.
Galatasaray'ın bu dört rakibine karşı 2017 içinde oynadığı lig maçları ve aldığı sonuçlar şöyle:
|Sezon
|Hafta
|Maç
|Skor
|2016-2017
|22
|Galatasaray-Beşiktaş
|0 - 1
|25
|Trabzonspor-Galatasaray
|2 - 0
|27
|Medipol Başakşehir-Galatasaray
|4 - 0
|28
|Galatasaray-Fenerbahçe
|0 - 1
|2017-2018
|9
|Galatasaray-Fenerbahçe
|0 - 0
|10
|Trabzonspor-Galatasaray
|2 - 1
|12
|Medipol Başakşehir-Galatasaray
|5 - 1
|14
|Beşiktaş-Galatasaray
|3 - 0
ÜÇ KULVARDA 48 RESMİ MAÇA ÇIKTI
Sarı-kırmızılı futbol takımı, 2017 yılında 48 resmi müsabaka oynadı.
Galatasaraylı futbolcular bu sene içinde 35 Süper Lig, 11 Ziraat Türkiye Kupası ve 2 UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında ter döktü.
Bu maçlarda 27 galibiyet elde eden sarı-kırmızılı takım, 15 kez yenilirken 6 kez de rakipleriyle berabere kaldı. Galatasaray, attığı 104 gole karşılık kalesinde 64 gole engel olamadı.
Sarı-kırmızılı ekibin 2017 yılında mücadele ettiği kulvarlardaki performansı şu şekilde:
|Organizasyon
|Maç
|G
|B
|M
|A
|Y
|Süper Lig
|35
|21
|3
|11
|72
|46
|Türkiye Kupası
|11
|6
|2
|3
|31
|15
|UEFA Avrupa Ligi
|2
|-
|1
|1
|1
|3
|TOPLAM
|48
|27
|6
|15
|104
|64
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.