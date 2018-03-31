Galatasaray'da kritik gün... Sarı-kırmızılılar, bugün saat 10:00'da mali genel kurulda toplanacak. Mustafa Cengiz yönetimi ile Dursun Özbek yönetiminin hesaplar üzerinden bir kez daha tartışmaya tutuşacak. Sarı-kırmızılılarda 2017 yılının mali tabloları açıklanırken Dursun Özbek ve yönetiminin hem mali hem de idari yönden ibrası, genel kurul üyelerinin oylamasına sunulacak. Dursun Özbek ve ekibinin ibra edilmesi durumunda mayıs ayında gerçekleştirilecek seçimde adaylığının önü açılmış olacak. Galatasaray mali genel kuruluna dair tüm gelişmeler, HABERTURK.COM'DA olacak...

KONGRE GÜNDEMİ

• Başkan Mustafa Cengiz veya görevlendireceği bir yönetici açılış konuşmasını yapacak

• Faaliyet ve denetim raporları okunarak değerlendirmeler yapılacak

• Eski yönetim mali ve idari bakımından ibrası, ayrı ayrı görüşülerek oylanacak

• Disiplin cezası alan üyelerin başvuruları ayrı ayrı görüşlerek karara bağlanacak

• 2018 yılı bütçesi görüşülecek, karar latına alınarak genel kurul tamamlanacak

'İÇ BARIŞ' OPERASYONU

Gazete Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre tarihi kongrede eski başkanlardan Adnan Polat’a da iade-i itibar verilmesi de gündemde... ‘İç barış’ adı altında 500’ü aşkın imza toplayan genel kurul üyeleri, Polat’ın daha önce mahkeme kararıyla bozulan yönetsel açıdan ibrasının iptali için oylama yaptıracak. Konuyla ilgili önerge verecek olan Polat’a yakın isimlerin, o günkü ibra oylamasının yeniden üyelere sunulmasını talep edeceği öğrenildi. İade-i itibar yoluyla ibra edilmeyip başkanlığının düştüğü günden itibaren G.Saray’ın hiçbir organizasyonuna katılmayan Polat’ın gönlünün alınıp yeniden camiaya çekilmesi planlanıyor. Böyle bir durumda mayıs ayındaki seçimde Polat’a adaylık konusunda baskıların olacağı ifade ediliyor.

MUSTAFA CENGİZ: İADE-İ İTİBAR İFADESİ YANLIŞ Adnan Polat istifa edip seçime gitseydi yine başkan olurdu. Adnan Polat için ‘iade-i itibar’ ifadesi doğru değil. 2011 öncesinde Adnan Polat’a aday olması gerektiği için üç kez ricada bulundum. Adnan Polat’ın durumu ile Dursun Özbek’in durumu çok farklı. Adnan Polat’ın durumu, spontane bir olaydı. Ona hiçbir zaman mali tepki verilmedi, sportif olarak iyi durumda olmamamıza rağmen. Dursun başkanım mali açıdan tepki görü- yor. İade-i itibar çirkin bir laf. Olmuş bir şey. Galatasaray camiasının özür dileyecek bir durumu yok, üzüntü ve kırgınlıklar durumu var. Adnan Polat’ın bana sanırım güveni tam.

'BAŞINI VEREN YÖNETİCİ' ALPER NARMAN

Dursun Özbek’in ekibinde bulunan, son dönemde ters düşüp ayrılan Alper Narman mali genel kurul öncesi boş durmuyor. Özbek’in son seçimde listesine almadığı Narman, ‘bypass’ edilmesine kızıp kendi devresi başta olmak üzere liseden pek çok arkadaşını etkileyip Mustafa Cengiz’e oy atmalarını sağlamıştı. Narman’ın, mali genel kurulda da Özbek yönetiminin ibra edilmemesi için çalıştığı öğrenildi. Kendisinin de yönetimde bulunduğu yönetimi ibra edilmemesi için uğraşan Narman için camia içinde “Kendi başını veren yönetici” deniliyor.

CENGİZ ÖNCE İZLEYECEK!

Erken seçime giden Dursun Özbek’i deviren Mustafa Cengiz, mali genel kurulu büyük bir dikkatle takip ederek, mayıstaki seçim öncesi havayı koklayacak. Cengiz, yapacağı konuşmada ise göreve gelirken geçici değil 3.5 yıllığına geldiğini belirterek seçim öncesi destek isteyecek.