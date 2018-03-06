GALATASARAY: 3 - HALKBANK: 0



SALON: Burhan Felek

HAKEMLER: Nurper Özbar, Metin Korkut

GALATASARAY: Gamze Alikaya, Rabadzhieva, Aslı Kalaç, Neslihan Demir Güler, Kosheleva, Jack (Gizem Karadayı, Bihter Dumanoğlu, Ruseva, Nursevil Aydınlar)

HALKBANK: Aslıhan Kılıç, Fulden Ural, Hande Naz Şimşek, Ramirez, Salas, Rachel (Derya Çayırgan, Simge Yalçın, Tutku Burcu Yüzgenç, Ceyda Durukan, Mariana)

SETLER: 25-20, 25-19, 25-19

SÜRE: 86 dakika (30, 27, 29)

İlk sete iyi başlayan Halkbank karşısında Neslihan'ın sayılarıyla oyunu dengeleyen Galatasaray, teknik molaya 12-11 önde girdi.

Neslihan ile Kosheleva’nın köşelerden atakları sayı üretince sarı-kırmızılılar, seti 25-20 kazandı.

Galatasaray ikinci sette oyunun kontrolünü elinde tutan taraf olmayı sürdürdü ve Neslihan ile Rabadzhieva'nın sayılarıyla teknik molayı 12-8 önde kapattı. Sarı-kırmızılılar, Halkbank oyuncularının hataları sonrası seti 25-19 galip tamamladı.

Üçüncü set karşılıklı sayılarla 9. sayıya kadar sürdü ve Galatasaray teknik molayı 12-9 önde geçti. Çekişmenin sürdüğü oyunda Neslihan ve Kosheleva'nın skorer oyunuyla sonuca giden Galatasaray, seti 25-19, maçı 3-0 galip bitirdi.