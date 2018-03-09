GALATASARAY: 3 - HALKBANK: 1



SALON: Burhan Felek

HAKEMLER: Yavuz Akdemir, Aylin Turnaoğlu



GALATASARAY: Jack, Gamze Alikaya, Rabadzhieva, Aslı Kalaç, Neslihan Demir Güler, Kosheleva (Gizem Karadayı, Cansu Çetin, Nursevil Aydınlar, Seda Aslanyürek, Ruseva)

HALKBANK: Aslıhan Kılıç, Fulden Ural, Hande Naz Şimşek, Ramirez, Salas, Rachel (Derya Çayırgan, Neşve Büyükbayram, Eylül Akarçeşme, Mariana, Simge Yalçın, Burcu Yüzgenç, Gülece Güder)



SETLER: 25-11, 12-25, 25-13, 25-15

SÜRE: 93 dakika (21, 22, 22, 28)



Karşılaşmada ilk sete iyi başlayan Galatasaray, Rabadzhieva ve Jack'in etkili mücadelesiyle teknik molayı 12-7 önde geçti. Defansta topları başarılı bir şekilde karşılayan sarı-kırmızılı takım, seti 25-11 aldı.



İkinci sette etkili servisleriyle rakibine üstünlük kuran Halkbank, teknik molayı (12-3) açık ara önde kapattı. Halkbank, Salas'ın smaçlarıyla seti 25-12 kazandı ve skoru 1-1'e getirdi.



Üçüncü sete çok iyi başlayan Galatasaray, Jack ve Kosheleva'nın sayılarıyla teknik molayı 12-2 önde bitirdi. Rakibin ataklarını aktif blokta etkisiz hale getiren sarı-kırmızılı takım, seti 25-13 kazandı ve 2-1 öne geçti.



Takımların karşılıklı sayılar alarak başladığı dördüncü sette, Galatasaray teknik molaya 12-8 önde girdi. Daha sonra oyunun kontrolünü tamamen eline geçiren sarı-kırmızılı takım, seti 25-15 kazandı ve müsabakadan 3-1 galip ayrıldı.

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