Galatasaray: 3 - Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 0

GALATASARAY: 3 - KAMEROĞLU BEYLİKDÜZÜ VOLEYBOL İHTİSAS: 0

SALON: GS Park

HAKEMLER: Bülent Bozkurt, Erol Akbulut

GALATASARAY: Ruseva, Gamze Alikaya, Rabadzhieva, Aslı Kalaç, Neslihan Güler, Kosheleva (Buse Kayacan, Cansu Çetin, Seda Aslanyürek, Jack, Bihter Dumanoğlu, İlkin Aydın, Nursevil Aydınlar)

KAMEROĞLU BEYLİKDÜZÜ VOLEYBOL İHTİSAS: Arelya Karasoy, Lazarevic, Hande Korkut, Ceren Kestirengöz, Kulan, Safranova (Simay Kurt, Melis Kara, Melisa Memiş, Çağla Erdem, Selmin Karahan, Sabriye Gönülkırmaz)

SETLER: 25-23, 25-18, 27-25

SÜRE: 78 dakika (27, 23, 28)

Dengeli başlayan 1. sette Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Kulan ile bulduğu sayılarla teknik molayı 12-9 önde geçmesine rağmen Neslihan Güler ile iyi atak yapan Galatasaray, 23-23 eşitliği yakaladı. Sarı-kırmızılı takım, geriden geldiği seti 25-23 önde bitirdi.

Maçın 2. setinde Galatasaray, etkili servislerinin yanı sıra ortadan yaptığı ataklarla teknik molayı 12-3 önde geçti. Rahat bir oyun sergileyen ev sahibi ekip, Neslihan ve Kosheleva'nın sayılarıyla bu seti de 25-18 kazandı.

Çekişmeli çeken 3. sette teknik molada 12-10 geride kalan Galatasaray, rakibine 27-25 üstünlük sağladı ve karşılaşmayı 3-0 kazandı.

galatasaray

Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas