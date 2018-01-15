Galatasaray, Antalya'da oynanan hazırlık maçında Tuzlaspor ile karşılaştı.

Mücadeleye hızlı başlayan Sarı-Kırmızılılar, henüz 1. dakikada Bafetimbi Gomis'in golüyle 1-0 öne geçti.

8'de Selçuk İnan, 10 ile 12. dakikada Garry Rodrigues ve 40. dakikada Denayer ile 4 gol daha bulan Galatasaray, karşılaşmanın ilk yarısını 5-0 önde tamamladı.

Galatasaray-Tuzlaspor maçının 74. dakikasında saha bir anda karıştı. Feghouli rakibine yaptığı hareketin ardından sarı kart gördü. Hasan Şaş ve Ümit Davala, gördüğü kartın ardından Feghouli'yi kenara getirdiler.

Fatih Terim'in rakibine sert müdahale yapan Feghouli'yi kenara almasının ardından Galatasaray bir süre 10 kişi mücadele etti. Sonrasında ise Eren Derdiyok oyuna girdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca, Galatasaray mücadeleden 5-0 galip ayrıldı.

GALATASARAY: 5 - TUZLASPOR: 0

STAT: Sueno Hotel

HAKEMLER: Emre Kargın, Emir Eray Eyisoy, Hakan Karabalcık

GALATASARAY: Muslera (Dk. 46 Carrasso), Mariano (Dk. 46 Linnes), Maicon (Dk. 46 Ahmet Çalık), Denayer (Dk. 46 Serdar Aziz), Hakan Balta (Dk. 46 Latovlevici), Ndiaye (Dk. 46 Koray Günter), Selçuk İnan (Dk. 46 Donk), Tolga Ciğerci (Dk. 46 Belhanda) Sinan Gümüş (Dk. 46 Feghouli-Dk. 77 Eren Derdiyok), Rodrigues (Dk. 46 Yasin Öztekin), Gomis

TUZLASPOR: Bora Sevim, Lider Koç, Tuna Üzümcü, Can Demir Aktav, Bülent Uzun, Hacı Mustafa Karabulut (Dk. 60 Hakan Gökçek), Emre Keleşoğlu, Gökcan Kaya (Dk. 46 Hüseyin Atalay), Sadık Baş (Dk. 77 Ercan Aygün), Berat Ali Genç (Dk. 46 Bertuğ Bayar), Mehmet Çakır

GOLLER: Dk. 1 Gomis, Dk. 8 Selçuk İnan, Dk. 11 ve 12 Rodrigues, Dk. 41 Denayer (Galatasaray)

SARI KART: Dk. 75 Feghouli (Galatasaray)

galatasaray

Tuzlaspor

hazırlık maçı

antalya

maç sonucu

galatasaray haberleri

galatasaray maçı