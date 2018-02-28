GALATASARAY: 62 - SPAR CITYLIFT GIRONA: 65

SALON: Ahmet Cömert

HAKEMLER: Alessandro Martolini (İtalya), Jelena Smiljanic (Sırbistan), Petar Denkovski (Makedonya)

GALATASARAY: Epoupa 4, Işıl Alben 6, Quigley 24, Dubjevic 11, Petronyte 2, Davis, Kobryn 10, Tuğb Taşçı 2, İrem Naz Topuz, Merve Uygul, Meltem Yıldızhan 3, Gizem Başaran

SPAR CITYLIFT GIRONA: Buch 13, Martinez 5, Mendy 5, Evans 5, Colhado 8, Alminaite, Conde 2, Romeo 9, Traore 18

1. PERİYOT: 20-12

DEVRE: 34-35

3. PERİYOT: 49-50

5 FAUL: 39.03 Davis ( Galatasaray)

Karşılaşmaya sert savunma yaparak başlayan Galatasaray, Dubjevic ve Quigley'in dış atışlardan bulduğu sayılarla 4. dakikayı 11-2 üstün geçti. Hücumlardan boş dönen sarı-kırmızılılar karşısında Buch'ın sayılarıyla 8-0'lık seri yakalayan Spar Citylift Girona, 7. dakikanın içinde farkı 1 sayıya indirdi: 11-10. Periyotun kalan bölümünde Kobryn'in pota altından kaydettiği sayılarla farkı açan Galatasaray, ilk çeyreği 20-12 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğe Tuğba Taşçı ve Işıl Alben'in sayılarıyla başlayan Galatasaray, 13. dakikanın içinde farkı çift hanelere taşıdı: 24-14. Savunmayı sertleştiren ve Traore'nin boyalı alandan, Romeo'nun üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu sayılarla 19. dakikada 32-29 öne geçen Spar Citylift Girona, soyunma odasına da 35-34 üstün gitti.

İkinci yarı karşılıklı sayılarla başlarken Spar Citylift Girona, 25. dakikayı 43-41 üstün geçti. Mola dönüşü boyalı alandan bulduğu sayılarla 6-0'lık seri yakalayan Galatasaray, 29. dakikada üstünlüğü yeniden ele geçirdi: 49-48. Konuk ekip, Colhado'nun pota altından kaydettiği basketle final periyoduna 50-49 önde girdi.

Son çeyrekte taraftar desteğini arkasına alan ve hücumda ritmini bulan sarı-kırmızılı ekip, Kobryn ve Dubjevic'in boyalı alandan bulduğu basketlerle 34. dakikayı 58-53 üstün tamamladı. Traore ve Romeo'nun arka arkaya dış atışlardan bulduğu isabetlerle konuk ekip, 37. dakikada yeniden öne geçti: 60-63. Üstünlüğünü sürdüren Spar Citylift Girona, sahadan 65-62 galip ayrıldı.

Galatasaray forması giyen Alexandria Quigley'in 24 sayısı galibiyet için yeterli olmadı. Spar Citylift Girona'da 18 sayı ile oynayan Astou Traore ise galibiyette önemli rol oynadı.

Müsabakanın rövanşı 7 Mart Çarşamba günü İspanya'da yapılacak.