Galatasaray: 67 - CCC Polkowice: 72 | MAÇ SONUCU

Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 25-17 geride tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, soyunma odasına da 47-34 geride gitti. Maçın ikinci yarısında toparlanan Galatasaray, üçüncü çeyrek sonunda farkı 7 sayıya indirdi ve son periyoda 64-57'lik skorla girildi. Final çeyreğinde Galatasaray'ın çabası sonucu değiştirmedi ve sarı-kırmızılılar sahadan 72-67 mağlup ayrıldı.

Galatasaray, bu sonuçla grupta 2. yenilgisini aldı. CCC Polkowice ise 2. galibiyetini elde etti.

galatasaray

CCC Polkowice

FIBA Avrupa Ligi