Galatasaray: 86 - Abdullah Gül Üniversitesi: 58 | MAÇ SONUCU

Play-off yolunda önemli bir galibiyet elde eden Galatasaray, ligde 9. kez kazanarak Kayseri ekibinin önüne geçti ve 8. sıraya yükseldi. Abdullah Gül Üniversitesi ise 13. yenilgisini yaşayarak 9. sıraya geriledi. Galatasaray ilk maçta 72-71 yenildiği rakibini 28 sayı farkla mağlup ederek ikili averajı da ele geçirdi.

GALATASARAY: 86 - ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ: 58

SALON: Ahmet Cömert

HAKEMLER: Sami Özel, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Ahmet Tunca Evcil

GALATASARAY: Işıl Alben 14, Quigley 14, Tuğba Taşçı 7, Dubljevic 2, Petronyte 28, Gizem Başaran 5, İrem Naz Topuz 1, Meltem Yıldızhan 4, Merve Uygül, Epoupa 8, Özge Kavurmacıoğlu 3

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ: Marginean 22, Dila Aşkın 10, Gizem Sezer, Melis Gülcan 11, Miljkovic 12, Halime Vural, İlknur Yıldızhan, Cansu Aslan, Ezgi Manlacı 3

1. Periyot: 21-7

Devre: 45-31

3. Periyot: 62-45