SALON: Ahmet Cömert

HAKEMLER: Sinem Tetik, Hande Öztürk, Muzaffer Vardarlı

GALATASARAY: Işıl Alben 7, Quigley 25, Kobryn 6, Tuğba Taşçı 12, Dubljevic 8, Gizem Başaran 9, İnci Güçlü 2, İrem Naz Topuz 6, Meltem Yıldızhan 5, Merve Uygül 8, Epoupa 9, Eda Şahin

BORNOVA BECKERSPOR: Sümeyya Özcan 1, Ece Deniz Onat, Lubcke 6, Şebnem Özçelik 6, Mc Laren 17, Lara Yavaş, Molnar 8, Gizem Gökdemir 6

1. PERİYOT: 33-14

DEVRE: 65-26

3. PERİYOT: 78-35

Galatasaray, 3 maçlık yenilgi serisini sona erdirdi ve galibiyet sayısını 7'ye yükseltti. Bornova Beckerspor ise 15. maçında da yenilgiyle ayrıldı.

Galatasaray: 97- Bornova Beckerspor: 44