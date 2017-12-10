Süper Lig'in 15. haftasında konuk olduğu Galatasaray önünde ilk yarıyı 2-0 önde tamamlamasına karşın, 4-2 mağlup olmaktan kurtulamayan Teleset Mobilya Akhisarspor'un galibiyet hasreti 7 maça çıktı.

Teleset Mobilya Akhisarspor, Trabzonspor zaferinin ardından, Gençlerbirliği ile 3-3 berabere kaldıktan sonra, Medipol Başakşehir'e 2-1, Aytemiz Alanyaspor'a 4-0 yenildi. Beşiktaş'la golsüz berabere kalan ve Göztepe'ye 2-0 mağlup olan yeşil-siyahlı ekip, geçen haftaki golsüz Evkur Yeni Malatyaspor beraberliğinin ardından, dün de Galatasaray'a 4-2 mağlup oldu.

Son 7 maçta sadece 3 puan toplayabilen Ege temsilcisi, 15. haftayı 19 puanla tamamladı.

GOL HASRETİ NOKTALANDI

Yeşil-siyahlılar, Galatasaray'a yenilmesine karşın, 4 maçtır devam eden gol hasretini ise sonlandırdı.

Ligin 10. haftasındaki Medipol Başakşehir maçının 59. dakikasında Paulo Henrique ile rakip ağları havalandırılması sonrası, ardından yapılan 4 maçta da skor üretemeyen Teleset Mobilya Akhisarspor, Galatasaray müsabakasının 17. dakikasında Maicon'un topu kendi filelerine göndermesiyle, 408 dakika sonra gol sevinci yaşamış oldu.

Öte yandan, eski takımı Galatasaray'a karşı takımının 2. golünü kaydeden Olcan Adın, Süper Lig'de 50. golüne ulaştı. Daha önce Trabzonspor formasıyla da Galatasaray'a golü bulunan Olcan Adın, Akhisarspor'da toplam 6., bu sezon ise ilk golünü attı.

Dünkü maçta gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Abdoulwahid Sissoko, 17 Aralık Pazar günü Manisa'da oynanacak Kayserispor maçında forma giyemeyecek. Kırmızı kart gören Miguel Lopes ise Ziraat Türkiye Kupası'nda 13 Aralık Çarşamba günü Ankara Demirspor ile oynanacak maçta oynayamayacak. Portekizli futbolcu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan ceza alması halinde ligde de mücadele edemeyecek.

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