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Habertürk Spor'dan Erhan Telli'nin haberine göre; Galatasaray’ın yaz transfer dönemi başından bu yana renklerine bağlamaya çalıştığı ancak bir türlü sonuç alamadığı Kwadwo Asamoah için Juventus’tan bir kez daha olumsuz yanıt geldi.