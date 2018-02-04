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Başkan Mustafa Cengiz de bir sonraki satıştan yüzde 15 alacaklarını belirterek, ''Daha fazla komisyon istenmişti ama bu bedeli 1 milyon Euro seviyesinde tuttuk, yüzde 10 vermedik. '600 bin Euro'yu bu şartlarda ödemeyiz' dedik ve netice olarak Galatasaray’a minimum, ileriki satışlar hariç 2.7 ile 2.8 milyon Euro ek gelir sağladık. Bununla da övünmek en doğal hakkımız.'' ifadesini kullandı.