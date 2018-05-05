Adnan Menderes Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı ekibi, burada bir grup taraftar karşıladı.

Taraftarlar, havalimanı çıkışı futbolculara tezahürat yaptı, teknik direktör Fatih Terim'e çiçek verdi.

Kart cezalısı Younes Belhanda ile sakatlıkları bulunan Mariano Filho ve Tolga Ciğerci'nin yer almadığı Galatasaray kafilesi, daha sonra kara yoluyla Manisa'ya hareket etti.

Öte yandan havalimanı çıkışında takım otobüsünü karşılamak isteyen bazı taraftarlar meşale yakınca polis ekipleri ve taraftarlar arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Ekiplerin müdahalesiyle taraftarlar dağıldı.