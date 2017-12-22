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İspanyol gazete, "Fatih Terim, dördüncü kez Türkiye Lig'inde ikinci sırada olan Galatasaray'a dönüyor. Türk hoca daha önce 1996-2000, 2002-2004, 2011-2013 yılları arasında yönetti. Türk antrenörün Galatasaray ile 2000 yılında Galatasaray'ın Arsenal'e karşı kazandığı UEFA zaferi, Türk futbolunun en son başarısı" denildi.