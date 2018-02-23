Sporx'te yer alan habere göre yapılan inceleme sonucunda Galatasaray'ın taahhüt ettiği başa baş harcamalar konusunda kuralallara uyamadığı tespit edildi. Bu nedenle 2016'da verilen Avrupa'dan 1+1 yıl men cezasının ikinci bölümünün uygulanması için tavsiye kararı verildiği bildirildi.

TALİMAT VERDİ BİLE

Başkan Mustafa Cengiz'in ise bu gelişmeler sonrası kolları sıvayıp yeni bir ceza gelmemesi için çalışma başlattığı kaydedildi. Başkanın gerekli donelerin toplanması için hukukçulara talimat verdiği ve 9 Mart'ta bir heyetle birlikte Nyon'a giderek UEFA'ya savunma vereceği ifade edildi.

MUSTAFA CENGİZ'DEN AÇIKLAMA

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "9 Mart'ta UEFA ile yapacağımız Finansal Fair Play görüşmesi öncesi kulüp olarak gerekli hazırlığımızı yaptık. UEFA'nın da büyüyen ve gelişen Galatasaray ve Türk futboluna gereken şansı vereceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.