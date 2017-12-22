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"Benim kitabımda vazgeçmek de yenilmek de yoktur... Ben kaybedenlere asla kızmam. Ama vazgeçenleri ve yenilgiyi baştan kabul edenleri siler atarım. Kaybetse de sonuna kadar mücadele edenler benim her zaman yanımda olacak ve onlar sonunda mutlaka kazanacak."