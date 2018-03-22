2011 yılında kiralandığı Galatasaray'da daha sonra bonservisli olarak top koşturan ve sarı-kırmızılıların o dönem yakaladığı başarılarda büyük pay sahibi olan, aynı zamanda taraftarın sevgilisi haline gelen Felipe Melo, Galatasaray'a hala para kazandırabilir!

Ağustos 2015'te Serie A devlerinden Inter'e 3,7 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Brezilyalı oyuncu kariyerini Palmeiras'ta sürdürüyor. Ancak Fanatik'te yer alan habere göre Galatasaray'ın, Inter ile yaptığı anlaşmada İtalyan devinin 2017-18 sezonuna dek Inter'in Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazandığı her sezon için 500 bin Euro'luk bonus maddesi bulunuyor.

STATÜNÜN DEĞİŞMESİ YARADI!

Inter, geride kalan iki sezonda ligde iyi performans sergileyemedi ve Devler Ligi biletini alamadı. Ancak bu sezon özellikle sezon başında harika bir çıkış yakalayan Milano ekibinin, sezon sonunda Şampiyonlar Ligi'ne katılma ihtimali yüksek görünüyor.

UEFA'nın Şampiyonlar Ligi'nde hayata geçirdiği yeni statü ise Galatasaray'a bu açıdan yarıyor. Yeni statüyle birlikte Serie A'yı ilk 4 sırada bitiren takım doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne katılacak. Bu durumda da Galatasaray'ın kasasına tam 500 bin Euro girecek!