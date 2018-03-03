Haftaya lider giren Galatasaray, Kardemir Karabükspor deplasmanından 7-0'lık galibiyetle döndü. Puanını 50'ye yükselten sarı-kırmızılılar liderliği Medipol Başakşehir'den devraldı. Galatasaray, ilk yarıyı 6-0 önde tamamlarken Bafetimbi Gomis, attığı 4 golle adeta yıldızlaştı. Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Levent Açıkgöz maç sonunda yayıncı kuruluşa açıklamalar yaptı. Açıkgöz'ün sözlerinden öne çıkanlar şöyle:

"Umutla hazırlanıyoruz, maça geliyoruz, ilk golden sonra direncimiz bitiyor. Kalemize gelen ilk top gol oldu. Sonra gelen 3 top da golle sonuçlandı, sonra oyun disiplini kalmıyor. Galatasaray, ikinci yarıda üzerimize gelse daha farklı da olabilirdi."

"Bu acıyı çekeceğiz, öyle gözüküyor. Önümüzdeki sene oynayacak gençleri de kullanacağız. Bir takımın mücadele verebilmesi için sahada direnç göstermesi lazım. Golü yedikten sonra direnci gösteremiyoruz, kırılganlığımız var."

"Çocuklara da bir şey diyemiyorum çünkü ellerinden geldiğince hazırlanıyorlar ama bir dirençsizlik var. Böyle oynaya oynaya gelecek sezona hazırlanacağız."