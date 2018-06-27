Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; geçtiğimiz günlerde UEFA’yla 4 yıllık Finansal Fair-Play anlaşması yapan ve Avrupa futbolunun patronundan çeşitli yaptırımlar alsa da men cezasına çarptırılmadığı için sevinen G.Saray’ın hevesi kursağında kaldı. Daha önce yaptığı anlaşmaya uymayan Milan’ın kendilerine gelmesi muhtemel Avrupa’dan men cezası nedeniyle Cimbom’u emsal göstermesi, UEFA’nın G.Saray dosyasını yeniden incelemesine yol açtı.

Kararın açıklanmasının ardından Sarı-Kırmızılı camiaya endişe hakim oldu. Başkan Mustafa Cengiz’in yaşanan durumla ilgili “Rutin bir uygulama” demesi camiayı rahatlatsa da Sarı-Kırmızılılar yeniden beklemeye geçti. Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etmeye hazırlanan Aslan, transfer politikasını buna göre çizmişti. Ancak UEFA’nın son dakika golüyle sarsılan Cengiz yönetimi, tüm işlemleri şimdilik dondurarak ileri bir tarihe öteledi. Yapılması muhtemel transferler de beklemeye alındı.

YİNE SİNİR YİNE STRES!

Takımları şampiyon olduktan sonra UEFA kararını merakla bekleyen Sarı-Kırmızılı taraftarlar arasında yeniden endişe hakim oldu. Men cezası gelmemesiyle rahatlayan camia, şimdi tekrar sinir ve stresle gözden geçirilen kararın kesinleşmesini beklemeye başladı.

YÖNETİCİLER ÇOK RAHAT: HİÇBİR ŞEY ÇIKMAZ

UEFA kararının ardından sıcağı sıcağına HABERTÜRK’e konuşan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, “Kararın iptali ya da revize edilmesi mümkün değil... Bu yargılama değil, denetim amaçlı gözden geçirmedir” sözleriyle endişelenecek bir durumun olmadığını belirtmişti. Dün ise yine HABERTÜRK’e özel açıklamalarda bulunan bu kez G.Saraylı yöneticiler, ‘UEFA’yla temasa geçtiniz mi’ sorusunu yanıtladı. Sarı-Kırmızılı kurmaylar, “Buna gerek yok çünkü bu rutin bir inceleme... Dolayısıyla oradan hiçbir şey çıkmaz” ifadelerini kullandılar.