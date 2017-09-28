Galatasaray'a yeni sponsor

Türk Telekom Arena'da, anlaşmayla ilgili düzenlenen basın toplantısına Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, Galatasaray Kulübü Ticaret ve Mağazacılık Direktörü Ali Öğüdücü ile Misli.com Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Barış Tekin katıldı.
Sarı-kırmızılı kulübü yöneticisi Aküzüm, Galatasaray'ın gelirlerini artırmak adına önemli bir anlaşmaya imza attıklarını dile getirerek, "Türkiye'deki 6 yasal bahis izni olan firmalardan biriyle ortak bir marka geliştiriyoruz. Galatasaraylıların bu bahis sitesinde oyunlarını oynamalarını istiyoruz. Böylece hem Galatasaraylılar hem de Galatasaray Kulübü ve ortakları kazanacak. Yasa dışı bahisler var. Devlet de buna karşı. Galatasaray yasa dışı bahisle mücadele nokta konusunda üzerine düşeni yapmış olacak. Amatör şubelerin finansamanın da bir kısmının buradan karşılanacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.
Ali Öğüdücü de anlaşmanın önemine dikkati çekerek, "Bu anlaşma, Türkiye'deki kulüplerin diğer alanlarda yapmış oldukları ortaklıklar içinde önemli bir örnek olacak. Türkiye'deki yasal bahis pazarı 10 milyar lira civarında. Bahis oynayan Galatasaray taraftarının 4 milyar lira paya sahip olduğunu biliyoruz. Bu paradan Galatasaray olarak biz herhangi pay almıyoruz. Gelecek paya talibiz." diye konuştu.
Tarihi bir anlaşma yaptıklarını belirten Öğüdücü, "Bizim en büyük gücümüz ve sponsorumuz taraftarımız. Yapılan transferlerin çoğunun bedeli karşılandı. Bahis oynayan Galatasaray taraftarları, Misli.com'a girip oyununuzu buradan oynayın. Büyük Galatasaray taraftarına inanıyoruz. Misli.com bu anlaşma kapsamında şimdiden bize 1 milyon lira garanti para verdi." değerlendirmesinde bulundu.
Misli.com Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tekin de Galatasaray gibi büyük bir kulüple ortaklık yapmaktan gurur duyduklarını kaydetti.
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