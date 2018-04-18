Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Galatasaray, evinde Akhisarspor'u konuk edecek. İlk maçı deplasmanda 2-1 kazanan Galatasaray, bu akşam avantajlı takım konumunda. Peki Galatasaray - Akhisarspor kupa maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi?

GALATASARAY - AKHİSARSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşmada hakem Barış Şimşek düdük çalacak. Şimşek'in yardımcılığını Mehmet Metin ve Mehmet Kısal yapacak. Saat 20:30'da başlayacak olan mücadele canlı ve şifresiz olarak A Spor kanalından izlenebilecek.

İki takım arasında oynanan son maçta Galatasaray deplasmanda 2-1 kazanmış ve tur için avantaj elde etmişti.

Galatasaray ve Akhisarspor arasındaki son 10 maçta Akhisarspor hiç kazanamadı. Bu maçlarda Galatasaray 7 galibiyet aldı.

Galatasaray, oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Akhisarspor, oynadığı son 5 maçta 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.

Galatasaray, oynadığı son 5 maçta 6 gol attı, kalesinde 3 gol gördü.

Akhisarspor, oynadığı son 5 maçta 5 gol attı, kalesinde 11 gol gördü.

Galatasaray'da kupada en golcü oyuncu konumunda attığı 6 golle Sinan Gümüş yer alıyor.

Akhisarspor'da kupada en golcü oyuncu konumunda attığı 4 golle Ioan Hora yer alıyor.

Hakem Barış Şimşek'in yönetiminde 2013/2014 sezonunda oynanan maçta Akhisarspor evinde 2-1 galip gelmişti.

Yeşil-siyahlı ekipte Galatasaray maçı öncesinde Olcan Adın, Soner Aydoğdu, Yevgen Seleznov ve Bia Mujangi'nin sakatlıkları bulunuyor.